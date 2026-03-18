РФ начала наступление в Запорожской области, бросила на штурм даже конницу, – Мадяр

По словам военного, враг решил воспользоваться непогодой, но сам попал в ловушку.

На Запорожском направлении российская оккупационная армия начала весенне-летнюю наступательную кампанию, но за полтора суток потеряла 900 солдат убитыми и ранеными. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, резкое изменение погоды 17-18 марта подтолкнуло врага к активным штурмам на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений – Добропольском, Покровском и Гуляйпольском. Как отметил Бровди, таким образом противник начал запланированный, но несколько задержанный старт весенне-летней наступательной кампании – штурмовые действия начались под прикрытием "долгожданной в течение марта непогоды".

"Ставка на незаметность по старым армейским канонам должна была сработать…", – написал военный в Telegram.

Видео дня

Россияне одновременно на десяти участках задействовали заранее скопившуюся пехоту, мотоциклы, бронированную технику и даже лошадей. Однако, как отметил "Мадяр", только 17 марта более 500 россиян были поражены дронами СБС – почти 300 человек ликвидировано, 221 – получили ранения. Еще 141 оккупант был убит и 136 ранен сегодня, 18 марта (по состоянию на 12.00).

"900 за полтора суток – это нечто новое", – подчеркнул командующий.

Ситуация на Юге

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин ранее сообщал, что в Запорожской области, на Александровском направлении, подразделения ВСУ заблокировали россиян и проводят контратакующие действия.

По его словам, украинские военные пытаются на некоторых участках линии боевого столкновения перехватить инициативу, проводят контратакующие действия. На некоторых участках заставили врага перейти к обороне.

