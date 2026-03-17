'Ждуны' залетают все дальше: военный рассказал о ситуации в Харьковской области

Помимо дронов постоянно действуют российская артиллерия и авиация.

Российские оккупанты не отказались от намерений создать так называемую буферную зону на севере Харьковской области.

Об этом в эфире Киев24 сказал старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Нацгвардии Александр Даниленко. Он отметил, что россияне очень активно применяют беспилотники разных типов.

"Очень активны вражеские дроны, разведывательные, ударные дроны, дроны на оптоволокне, так называемые "ждуны". Они залетают сейчас чуть ли не каждый день все дальше и дальше, и представляют в настоящее время очень большую опасность", – рассказал военный.

Он добавил, что кроме дронов постоянно работает российская артиллерия и авиация.

"Россияне сейчас, после больших потерь, понесенных в зимние месяцы этого года, пополняют личный состав, осуществляют ротацию", – сказал Даниленко.

Ситуация в Харьковской области

14 марта спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что в Купянске по-прежнему находится группировка войск России. По его словам, на руинах городской больницы находятся около 20 оккупантов.

"Они там находятся в окружении. Не то чтобы подкрепление для них невозможно подогнать, а вообще невозможно довести свои инфильтрационные группы до самого города Купянск. А это центр города. Поэтому мы понимаем, что об их спасении речи не идет", – сказал тогда Трегубов.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне пытались атаковать в районе Волчанска, однако безуспешно. При этом ВСУ продвигаются на Купянском направлении.

