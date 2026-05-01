Православный праздник сегодня в народе также называют Соловьиным днем.

2 мая по новому церковному календарю (новоюлианскому) в Украине вспоминают перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В этот день обращаются к их памяти, вспоминают традиции, соблюдают запреты и прислушиваются к народным приметам. Об этом, а также, какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

Православный праздник 2 мая посвящен перенесению мощей благоверных князей Бориса и Глеба. В старом церковном календаре это событие будут вспоминать 15 мая.

В крещении Борис и Глеб носили имена Роман и Давид и были младшими сыновьями князя Владимира, известного как Красное Солнышко, а также братьями Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного.

Борис родился в 986 году, а Глеб - в 990-м. Отец наделил их уделами: Борис получил Ростов, Глеб - Муром. Братья отличались благочестием, знали Священное Писание и старались жить по христианским заповедям. Но из-за междоусобной борьбы за власть их судьба оказалась трагичной.

В 1015 году князь Владимир отправил сына Бориса с дружиной в поход против печенегов, но в это время сам правитель внезапно скончался. В Киеве остался Святополк, который опасался притязаний брата на престол. Несмотря на то, что Борис не стремился к власти и даже распустил войско, его убили по приказу Святополка - просто во время утренней молитвы. Позже был убит и Глеб, который не захотел идти против Святополка и предпочел принять смерть. Борису было 29 лет, Глебу - 25.

Спустя некоторое время Ярослав Мудрый разгромил Святополка, после чего тот бежал в Польшу. Князь Ярослав воздвиг в Вышгороде храм в честь погибших братьев и перенес туда их мощи.

Борис и Глеб стали первыми канонизированными святыми на Руси. Их называют страстотерпцами, так как они приняли смерть не за веру, а проявив кротость, смирение и верность Божьим заповедям.

Святым мощам приписывают чудотворную силу - известно несколько случаев исцелений у их гробницы.

Кого еще почитают сегодня по новому календарю:

святителя Афанасия Великого, епископа Александрийского;

святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца;

мучеников Эспера, Зои и детей,

а также благоверного и равноапостольного царя Бориса.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 2 мая чтят память преподобного Иоанна Печерника - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре и какие приметы и запреты связаны с датой.

Традиции дня, что можно и что нельзя делать сегодня

В православный праздник 2 мая обращаются с молитвами к святым Борису и Глебу – просят здоровья и исцеления, особенно при болезнях зрения и ног, укрепить веру, избавить от вражды и злобы, а также о мире и поддержке для защитников Украины.

В народе день так и называют - Бориса и Глеба, а еще - Соловьиным днем, так как с этого времени начинают петь соловьи.

По народным традициям день считается важным для хозяйственных дел и посевных работ. К примеру, сегодня принято сажать огурцы и тыкву - они дадут хороший урожай. Продолжается и посев зерновых культур - в народе так и говорят: "Борис и Глеб сеют хлеб".

Среди примет существует поверье о деньгах: неожиданную прибыль, полученную сегодня, нужно направить на помощь нуждающимся или благотворительность. Считается также, что если пересчитать все деньги в доме до рассвета, то можно привлечь достаток, а уборку в доме лучше делать, подметая не к порогу, а от него - чтобы "не выметать" благополучие.

В церковный праздник 2 мая, как и в любой другой день, нельзя ссориться, вступать в конфликты, проявлять зависть, жадность или лень. Также не следует отказывать в помощи, если есть возможность поддержать другого человека.

По народным поверьям в этот день не стоит давать деньги в долг - вместе с ними можно "отдать" и собственную удачу. Также не стоит выходить из дома с пустым кошельком - даже небольшая сумма должна быть при себе, чтобы не "закрыть" денежный поток.

Народные приметы о погоде 2 мая

По погоде дня судят о том, каким будет май и предстоящее лето.

жаркое солнце сегодня - к теплой и благоприятной погоде в мае и летом;

холодный и ветреный день - лето будет прохладным;

красивый, яркий закат - к сухому и жаркому лету;

гроза в этот день - к затяжной непогоде в ближайшие дни;

теплая погода - к урожаю зерновых;

цветет черемуха - похолодает.

Говорят, если 2 мая слышно соловья, то лето придет раньше обычного и будет теплым, а если услышать соловья раньше кукушки - все лето будет счастливым.

Вас также могут заинтересовать новости: