Синтра для начинающих: как не испортить поездку в знаменитый город-музей в Португалии

Исторический городок Синтра по праву считается одним из самых популярных мест для однодневной экскурсии из Лиссабона. УНИАН.Туризм из собственного опыта расскажет, что следует учесть во время первого путешествия в этот прекрасный португальский город, полностью внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристы, приезжающие на несколько дней в португальскую столицу, почти всегда стараются разнообразить свое пребывание в городе одной-двумя однодневными экскурсионными поездками за его пределы. И в первую очередь выбор падает на исторический город Синтра, расположенный менее чем в 30 километрах от Лиссабона.

Официально Синтра стала городом в далеком 1154 году, хотя еще задолго до этого там появлялись первые поселения, а затем была одноименная крепость. К этому времени на этих землях успели побывать римляне, норвежцы, мавры, пока местность не стала собственностью первого португальского короля Афонсу I.

В дальнейшем городок развивался-разрастался, а особого расцвета достиг в 18-19 веках, когда там, собственно, и появилось большинство тех впечатляющих зданий, которые со временем способствовали включению города Синтра полностью в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Видео дня

Впрочем, планируя поездку в этот набитый роскошными историческими достопримечательностями город, есть большой риск допустить несколько досадных ошибок, способных испортить настроение и впечатления.

Как их избежать, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Неудачное время для путешествия

Португалия – традиционно одно из "самых горячих" туристических направлений Европы для летнего отпуска. А поскольку уже зафиксировано, что из-за войны в Иране немало туристов из стран Персидского залива и даже Кипра-Турции переключают внимание на более отдаленные Португалию и Испанию, этим летом там ожидается еще больший ажиотаж.

Соответственно, если вы решите поехать в Синтру именно летом, в разгар туристического сезона, – стоит быть готовыми к огромным толпам на пешеходных дорожках, скоплениям людей на самых инстаграмных локациях, отсутствию мест в заведениях питания и переполненному общественному транспорту.

Если же у вас нет возможности запланировать поездку на межсезонье, советуем тогда хотя бы более взвешенно подойти к времени экскурсии – лучше выбирать не выходной и не праздничный день, а также выехать как можно раньше, пока туда еще не добрались большие экскурсионные группы и любители подольше поспать.

Тем не менее, вот наш совет: лучше все же ехать в Португалию зимой или в межсезонье – здесь можно почитать о нашем личном опыте в этом плане.

Перенасыщенность впечатлениями

В Синтре действительно очень много исторических достопримечательностей. И это не какие-то там отдельные здания в центре города, вокруг которых можно обойти за пару часов и поехать дальше. Это полноценные дворцовые комплексы – с огромными парками вокруг и роскошно украшенными интерьерами внутри, каждый из которых заслуживает того, чтобы провести там немного больше времени.

Дворцы Пена, Монсеррат и Сетайш, а также усадьба Кинта-да-Регалейра и Замок мавров – это лишь некоторые из самых известных исторических достопримечательностей Синтры, заслуживающих внимания.

И, конечно, у многих туристов, которые хотят увидеть все и сразу, возникает соблазн охватить их все за один раз. Однако сразу скажем – посетить даже два-три из них за одну поездку это слишком.

Во-первых, их территория действительно большая, а потому есть риск, что уже во время посещения второй локации у вас начнут уставать ноги.

Во-вторых, между ними есть определенное расстояние. Да, речь идет о скромных 2-3 километрах, но, тем не менее, учитывая то, что и в самих дворцах вы будете много ходить, это будет настоящий марафон. И не забывайте, что Синтра – это город на холмах, а большинство замков там расположены на отдельных возвышенностях.

Да, конечно, кто-то скажет – ведь есть автобусные экскурсии, которые завозят туристов в 2-3 замка за одну поездку, а иногда еще и мыс Рока прихватают. Впрочем, здесь есть другая опасность. Посещая за один день несколько монументальных зданий, где вы видите множество всего красивого и слушаете много энциклопедической информации, вы рискуете просто размыть впечатления, и все у вас в голове перемешается. Не говоря уже об упомянутой выше усталости – скорее всего, третьему комплексу вы уже будете совсем не рады.

Вместо этого мы для первого раза рекомендуем вам выбрать какую-то одну достопримечательность, если планируете заезжать в Синтру на полдня, или две, если едете на весь день, чтобы обойти их без лишней спешки и вдумчиво, с приятным перерывом на посиделки в каком-нибудь местном уютном кафе или ресторанчике, а также неспешной прогулкой по историческому центру города или интересным дворикам. Там действительно много красивого.

Например, во время первой поездки в Синтру мы выбрали Мавританский замок, построенный на холме еще в 8-9 веке – во времена мусульманской Иберии.

После захвата замка христианами-португальцами в 12 веке его начали перестраивать – в частности, встроив в его стены часовню. Впрочем, во время масштабного землетрясения 1755 года замок был сильно разрушен – фактически он лежал в руинах.

Начиная с середины 19 века было проведено несколько этапов реконструкции замка – последний состоялся уже в начале 21 века.

В то же время экскурсия в Замок мавров радует туристов не только самим зданием, но и зеленым парком на его склонах, через который нужно подниматься к нему – идеально в жаркую погоду. При этом на пути есть немало удобных скамеек, где можно немного отдохнуть.

С вершины замка открываются невероятные виды на Синтру, ее самые известные достопримечательности и окрестности.

В целом, чтобы в полной мере насладиться Замком мавров и его окрестностями – выделите примерно три часа.

И не расстраивайтесь, что вы не посетите все достопримечательности Синтры за один раз – по крайней мере, у вас будет стимул вернуться в город еще раз в будущем, оно того действительно стоит.

Трата лишних денег

Посещение туристических достопримечательностей в Португалии – в целом дело не из дешевых. И если просчитать стоимость входных билетов в каждый замок в Синтре – в сумме получится немало. Например, входной билет в Замок мавров стоит от 13 евро, тогда как попасть в дворец Пена можно не менее чем за 20 евро (если заходить только в парк вокруг него – будет 10 евро). Поэтому советуем вам реально оценивать свои силы и бюджет, а не покупать билеты сразу на все достопримечательности и потом силой тащить себя туда, несмотря на усталость.

И остерегайтесь так называемых автобусов Hop-on Hop-off Bus, которые курсируют между замками – чтобы проехать на них пару километров, придется выложить 11 евро. Дело в том, что их легко можно перепутать с обычными городскими автобусами, курсирующими по городу – с билетами по 1,5 евро.

Также внимательно взвесьте все "за" и "против" перед тем, как покупать комбинированный билет на посещение нескольких туристических объектов в Синтре. Например, предложение, включающее вход в Замок мавров и дворец Пена, а также проезд на вышеупомянутом автобусе, стоит примерно 43 евро. А это фактически та же сумма, что и при покупке каждого билета отдельно, разве что в придачу вы получаете еще аудиогид и 10% скидки на посещение – но не факт, что они вам действительно понадобятся.

В целом поездка в Синтру требует заблаговременной оценки, на что вы действительно готовы потратить деньги и в каких суммах – ведь прямо на железнодорожном вокзале при выходе из поезда вас будут ловить любезные экскурсоводы, предлагающие вам свои услуги. И лучше заранее изучить цены на те места, которые вас интересуют, прежде чем "купиться" на "очень выгодное предложение", которое на самом деле таковым не является.

Кстати, от самого вокзала до главных достопримечательностей Синтры идти не так уж и далеко.

Также определите для себя – действительно ли вам нужна перенасыщенная несколькими локациями в Синтре (и не только) автобусная экскурсия из Лиссабона по цене под 100 евро. Да, для кого-то это удобно, когда вас возят с места на место и не нужно ничего планировать, но ведь билет на поезд из Лиссабона в Синтру стоит всего лишь 2,45 евро в одну сторону, и курсируют они каждые 20-30 минут, начиная с 6 утра.

***

Также поездку в Синтру можно совместить с посещением мыса Рока и курорта Кашкайш, но это уже для опытных туристов, которые умеют планировать свое время и расставлять приоритеты. К счастью, в плане транспортной логистики там все очень удобно и недорого.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.