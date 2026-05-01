Башкортостан и Татарстан лидируют: в BBC рассказали о потерях РФ в войне в Украине

Российским журналистам удалось установить имена 216 205 российских оккупантов, погибших в Украине, но реальные потери могут быть больше.

Башкортостан и Татарстан занимают первые места среди всех субъектов России по количеству подтвержденных погибших, пишет российская редакция BBC.

В целом, российским журналистам удалось установить имена 216 205 российских оккупантов, погибших в Украине.

Издание отмечает, что подтвержденные потери только из двух регионов – Башкортостана и Татарстана – уже превышают все советские потери во время 10-летней войны в Афганистане.

Видео дня

Примечательно, что за две недели Башкортостан преодолел планку в 9500 погибших в Украине военных, тогда как в Татарстане – известно о 8000. Подтвержденные потери только этих двух регионов в сумме составляют 18 116 человек.

Журналисты объясняют, что Башкортостан и Татарстан занимают первые места среди всех субъектов РФ по количеству подтвержденных погибших благодаря активной деятельности местных волонтеров и общественных организаций, которые собирают такие данные.

При этом, если учитывать плотность мужского населения в каждом регионе, то в лидеры по потерям выходят Тува, Бурятия и Алтай. Там показатели в 20-30 раз выше, чем среди москвичей.

В то же время издание предполагает, что реальные потери России превышают данные, полученные журналистами из открытых источников. По мнению военных экспертов, анализ российских кладбищ, военных мемориалов и некрологов может охватывать лишь от 45% до 65% реального количества погибших. Поэтому, по подсчетам, реальное количество погибших среди россиян может составлять от 332 600 до 480 500 человек.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину подтверждена смерть 7143 офицеров РФ, в частности 494 подполковников, 164 полковников и 15 генералов.

В то же время Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 1 мая 2026 года в отчете указывает, что потери РФ в Украине составляют 1 331 710 солдат. Уточняется, что это с учетом раненых российских военных.

Ситуация с мобилизацией в РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, РФ в текущем году планирует привлечь в армию рекордное количество иностранцев – 18 500 человек. По словам секретаря Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными бригадного генерала Дмитрия Усова, в составе российской оккупационной армии воюют более 10 000 новобранцев из Центральной Азии, около 1 800 – из Южной Азии. Кроме того, около 1 700 – из Африки и, по разным оценкам, около 1 000 – из Латинской Америки, а также около 14 000 из КНДР. Усов сообщил, что потери иностранных наемников российской армии в "мясных штурмах" на войне против Украины составляют не менее 5 149 человек.

Также мы писали, что соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предполагает, что российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ осознают риски нового призыва, поэтому откладывают решение об объявлении новой волны мобилизации. Жмайло поделился, что эта мобилизация для РФ может стать последней – по аналогии с Первой мировой войной. Эксперт предполагает, что если РФ и пойдет на такой шаг, то это может произойти не раньше осени. Украине следует быть готовой к этому, в частности, нужно наращивать собственную техническую составляющую.

