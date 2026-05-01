Мужчины, которых матери опекали в детстве, часто имеют 11 проблем, разрушающих отношения

Чрезмерная материнская забота может казаться благом, но во взрослой жизни она часто превращается в токсичный багаж.

Некоторые матери слишком сильно и долго опекают своих сыновей, формируя у них завышенные ожидания, которые портят их будущие отношения.

Отношения ребенка с основным опекуном напрямую определяют его поведение в романтических союзах во взрослом возрасте, и наличие чрезмерно привязчивой или обожествляющей матери может серьезно затормозить развитие мужчины, пишет Your Tango.

Специалисты выделили ряд характерных черт, которые развиваются у мужчин под влиянием такой гиперопеки. Эти особенности проявляются в повседневном общении и часто становятся "тревожными звонками" для их избранниц.

1. Им нужно постоянное подтверждение значимости

Мужчина, которого мать чрезмерно опекала, часто будет искать постоянного подтверждения в отношениях. После того как родители всю жизнь твердили ему, что он великолепен, он не знает, что делать без такого рода заверений. В какой-то момент он начинает чувствовать, что имеет на это право.

Хотя предложение партнеру эмоционального подтверждения является важной частью здоровых отношений, есть разница между тем, как нужно подбадривать дошкольника и как следует относиться к взрослому человеку.

В диссертации для Университета Бригама Янга Эмбер Прайс объяснила, что люди с "экстернализированным самовосприятием" (они определяют себя и то, как у них идут дела, основываясь на отзывах других) с трудом чувствуют опору в своей индивидуальной идентичности, что, в свою очередь, ослабляет их способность развивать эмоциональную близость.

Прайс отметила, что поведение, направленное на поиск подтверждения в отношениях, должно исходить из "состояния комфорта", а не из "попыток извлечь подтверждение из другого через экстернализированное самовосприятие".

Хотя при первой встрече с мужчиной это может показаться милым, это превращает его партнершу в фигуру матери. А знаете, что не привлекательно? Партнер, который относится к вам как к своей матери. Это также не равноправные отношения, так как опекающий родитель не может быть по-настоящему автономным, как типичный взрослый, и, скорее всего, проникнется негодованием к этому мужчине.

2. Они с трудом принимают решения

Мужчинам, которых опекали матери, часто бывает трудно принимать собственные решения в контексте взрослых отношений. Это связано с тем, что его мама, вероятно, принимала важные решения за него, поэтому от него никогда не ожидали развития какого-либо чувства самоэффективности или инициативности.

Опекая его, мать навязала ему выученную беспомощность – черту, которую он не пытается преодолеть. Хуже того, вполне вероятно, что он попытается переложить свои решения на партнершу, что может создать нездоровый баланс контроля и власти.

В конце концов, его партнерша может принимать эгоистичные решения, которые не отвечают интересам опекаемого мужчины. Он может потерять свою автономию и застрять в этом детском режиме до тех пор, пока не станет настолько разочарованным и обиженным, что взорвется, либо медленно потеряет силы под давлением того, кто принимает решения, и станет слабой, разбавленной версией самого себя.

3. Они не помогают по дому

Если вы знаете мужчину, который почти не выполняет никакой домашней работы, весьма вероятно, что мать баловала его как младенца. Она не только делала все это за него, но и не научила его замечать, когда что-то нужно сделать.

Хотя такие мамы думают, что оказывают своим сыновьям услугу, исследования Гарвардского университета и Университета Миннесоты показывают, что дети, которые выполняют обязанности по дому, становятся более счастливыми и успешными взрослыми. Помощь по дому учит эмпатии и преданности трудовой этике.

Это не только превращает жизнь мужчины в беспорядок, когда он одинок, но и мешает ему найти жену, которая была бы по-настоящему ему ровней, ту, которую он мог бы уважать. В конце концов, современные женщины больше не терпять роли единственного опекуна дома и детей.

Согласно данным Института политики гендерного равенства, женщины тратят в два раза больше времени на уход за детьми и домашнюю работу, чем мужчины, и этот дисбаланс испытывают не только матери. Замужние женщины без детей тратят в 2,4 раза больше времени на работу по дому, чем мужчины. И сегодняшние женщины просто не будут этого терпеть.

Каким-то образом эта проблема не уменьшается, если она начинает зарабатывать деньги для семьи. Поразительно, но тенденции отражают, что женщины, являющиеся единственными кормильцами в семье, каким-то образом все равно умудряются выполнять больше домашней работы. Учитывая это, неудивительно, что эти беспомощные, опекаемые мужчины часто с трудом находят настоящих партнеров.

4. Они ожидают, что партнеры будут их нянчить

Мужчины, которых матери чрезмерно баловали, часто ожидают, что партнеры будут нянчить их после свадьбы. Он может не до конца осознавать эту динамику, но он полагается на партнершу в удовлетворении своих потребностей так же, как это делала его мать, и в большинстве случаев это разрушает отношения.

Как подчеркнула лайф-коуч Митци Бокманн: "Материнские проблемы прокрадываются в нашу взрослую жизнь и вытекают из того, как выглядела динамика отношений матери и ребенка. Если ваша мать бросила вас, подвергала насилию или пренебрегала вами, ваши материнские проблемы будут проявляться иначе, чем у того, чья мать была чрезмерно заботливой или покрывала каждую его ошибку".

Хотя в любых отношениях всегда есть определенный обмен, здоровое партнерство функционирует, будучи максимально сбалансированным. Мужчина, которого мать чрезмерно опекала, может быть милым человеком, уважающим женщин, но вполне вероятно, что у него также есть глубокий уровень неоспоримого чувства вседозволенности, потому что его никогда не просили заботиться о себе, так как мама делала все за него.

5. Они избегают конфликтов любой ценой

Мужчина, которого мать чрезмерно опекала, часто не может справиться с конфликтом. Это может быть связано с тем, что мать запугала его, не давая постоять за себя, или доминировала в разговорах. Но это также может быть связано с тем, что мать следила за тем, чтобы ему никогда не приходилось сталкиваться с трудными временами, убирая препятствия с его пути, чтобы ему никогда не приходилось чувствовать дискомфорт.

Матери это могло казаться хорошим воспитанием, но это серьезно ограничило его будущие отношения. Терапевт Марго Браун заявила, что определенное количество конфликтов является нормальным и здоровым в отношениях, но все зависит от того, как пара справляется со спором.

"Отношения, которые длятся долго, требуют по крайней мере некоторого компромисса, серьезных жертв и не всегда одинакового взгляда на вещи на этом пути, – поделилась она. - Найти правильный баланс может быть сложно, когда вы не уверены, как определить, что считается здоровым, а что нездоровым количеством конфликтов".

Сам по себе конфликт не означает, что отношения обречены. Неспособность справляться с конфликтом индивидуально или как пара – это признак того, что еще предстоит проделать эмоциональную работу. И это еще одна причина, по которой мать, прививающая сыну чувство вседозволенности, может разрушить его отношения.

6. Они с трудом управляют своими эмоциями

Мало что может быть печальнее мужчины, который не знает, как справляться со своими эмоциями. Его легко вывести из равновесия, он злится по малейшему поводу и без предупреждения замыкается в себе, когда чувствует грусть или неприятие. Он просто не может найти внутреннюю опору.

Эти нездоровые реакции начались в детстве, потому что его мама больше фокусировалась на его счастье, чем на том, чтобы показать ему, как быть эмоционально устойчивым. Она сглаживала его ошибки и удовлетворяла каждую его потребность, поэтому он так и не научился справляться с разочарованием или дискомфортом. В результате он вырос взрослым, который полагается на партнершу, чтобы почувствовать почву под ногами.

Научиться эмоционально заземляться в первую очередь означает принять то, что вы чувствуете тревогу, грусть или гнев, не пытаясь оттолкнуть эти эмоции. Институт благополучия в Беркли определил техники заземления как "копинг-стратегии, которые возвращают вас в настоящее, механизм саморегуляции на время стресса и тревоги".

Если мужчина, которого опекала мать, не решит научиться эмоциональному интеллекту, он в конечном итоге будет снова и снова наносить вред взрослым отношениям.

7. Они раздражающе привязчивы

Парни, которых опекали в детстве, часто легко чувствуют угрозу в независимости партнера. Он испытывает трудности, когда у него просят личного пространства или проводят время в одиночестве, и может стать собственником, когда его партнерша строит планы, не включающие его.

Он так привык получать все, что хочет, что с трудом справляется, когда его партнерша устанавливает границы в отношении их совместного времени. Он не может поверить, что не имеет права на их время.

Хотя это может показаться парадоксальным, время, проведенное порознь, может укрепить отношения. Согласно исследованию, опубликованному в Personality and Social Psychology Bulletin, пребывание в одиночестве по собственному выбору ведет к снижению уровня стресса и помогает людям расслабиться и саморегулироваться. Забота о собственном психическом здоровье позволяет вам проявлять себя более присутствующим для вашего партнера, что делает ваши отношения намного лучше.

Мужчина, который не может позволить своей партнерше быть независимой, в конечном итоге оттолкнет ее, если не начнет работать над этими затянувшимися детскими проблемами. Грустно, но факт.

8. Они слишком остро реагируют на конструктивную обратную связь

Слишком многие люди воспринимают критику как личное нападение. Иногда это происходит потому, что критика была высказана в недоброй или резкой форме. В других случаях это происходит потому, что в детстве его опекали и чрезмерно защищали.

Он так привык к похвалам и тому, что мать защищала его чувства, что никогда не учился справляться с конструктивной обратной связью по поводу того, как он себя ведет.

Когда вы поднимаете вопрос, который вас беспокоит, он может отреагировать, немедленно перейдя в оборону. Он может оскорбить вас или припомнить ваши недостатки, чтобы отвлечь внимание от того, что вы говорите. Его эго довольно хрупкое, поэтому он реагирует так агрессивно, когда ему указывают на его недостатки.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, нарциссические люди имеют более высокую склонность к агрессивному поведению, когда чувствуют себя оскорбленными или униженными. Агрессия по отношению к человеку, критикующему их, – это то, как они реагируют на воспринимаемую угрозу эго.

"Люди, которые озабочены подтверждением грандиозного образа себя, по-видимому, находят критику крайне расстраивающей и набрасываются на ее источник", – разъяснили авторы исследования.

Вместо того чтобы видеть в жалобах своей партнерши вескую тему для разговора, мужчина, которого мать чрезмерно опекала, видит в этих жалобах указание на то, что партнерша оскорбляет его или поступает несправедливо. Его мама верила, что он идеален, что заставляет его думать, что он идеален и, следовательно, неприкосновен.

9. Они пассивно-агрессивны

Мужчина, которого мать чрезмерно опекала, будет вести себя пассивно-агрессивно, когда он несчастен в отношениях, вместо того чтобы прямо выразить свои чувства. У него нет эмоционального инструментария, необходимого для переработки своего недовольства, поэтому оно накапливается, приводя к сильному негодованию.

Когда партнерша спросит, что не так, он ответит пассивно-агрессивным заявлением, которое позволит ему уклониться от реального разговора, например, сказав "Все нормально" или "Неважно, это не имеет значения".

Как подчеркнула доктор Тарра Бейтс-Дюфорд, пассивно-агрессивные люди притворяются, что все в порядке, но при этом проявляют свои истинные чувства косвенными способами.

"Они часто кажутся плывущими по течению – они могут даже настаивать на том, что все в порядке, – но при этом будут прокрастинировать, дуться или подавать другие тонкие знаки того, что втайне они обижены", – объяснила она.

Доктор Бейтс-Дюфорд раскрыла, что первым шагом к обузданию пассивно-агрессивного поведения является работа над чувством самосознания. Распознавая свои эмоции, вы выносите их на открытое обсуждение, что создает пространство для разговора о том, что не так.

"Рассказывайте людям в своей жизни о том, что вы чувствуете, будь то хорошее или плохое, – посоветовала она. - Это не даст вам возможности копить все это в себе и затаивать обиду. Если они заботятся о вас, они выслушают то, что вы скажете, без осуждения".

10. Они не проявляют инициативу

Если мать чрезмерно защищала, контролировала или опекала мужчину, он, скорее всего, не будет силен в проявлении инициативы. В основном это связано с тем, что он никогда не учился делать что-то по собственной воле. Все начиналось с его матери, что тормозило его личный рост.

Ему никогда не приходилось работать над собой, потому что мама заботилась обо всем за него. Его низкий уровень эмоционального интеллекта означает, что он недостаточно глубоко знает себя, чтобы понимать, чего он хочет, что делает его пассивным участником своих отношений.

Он так привык занимать заднее сиденье в собственной жизни, что перекладывает каждое решение в своих отношениях на партнершу.

Он может сделать предложение, но не поможет планировать свадьбу. У него нет мнения по поводу цветочных композиций, списка приглашенных или даже собственного наряда. Ожидание того, что его партнерша будет справляться с каждым важным моментом в жизни, перекладывает тяжесть отношений на ее плечи, что не является справедливым подходом к построению совместной жизни.

11. Они ставят маму выше жены, несмотря ни на что

Это может быть тот пункт списка, который расстраивает людей больше всего, но мужчина, которого мать опекала, будет ставить счастье своей мамы выше счастья своей партнерши практически в любой ситуации.

Поначалу может показаться многообещающим, что он так предан своей маме. В конце концов, это показывает, что он уважает женщин и заботится о них. Но со временем становится ясно, что его мама всегда будет на первом месте, что неизбежно наносит ущерб связи, которую он имеет с человеком, с которым он должен делить свою жизнь.

Как разъяснила лайф-коуч Митци Бокманн: "Есть разница между тем, чтобы быть "хорошим сыном", и тем, кто всегда ставит потребности своей матери выше своих собственных".

"Если этот парень готов ставить потребности своей матери выше своих собственных, насколько вероятно, по-вашему, что он изменит приоритеты всей жизни и поставит ваши потребности на первое место?" – спросила она.

Когда мужчина ставит мать выше своей партнерши, он в конечном итоге разрушает их романтические отношения.

