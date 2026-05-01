Эксперт объяснил, почему целью №1 для Украины стали российские НПЗ, а не склады боеприпасов

Силы обороны Украины вполне справедливо выбрали тактику поражения российских объектов, связанных с переработкой нефти, потому что это дешевле и эффективнее, чем обстреливать тысячи складов с боеприпасами. Такое мнение на YouTube-канале The Breakfast Show высказал военный эксперт Юрий Федоров, отвечая на вопросы, касающиеся ситуации в Перми и стратегии, которую выбрал Киев.

"В Перми ситуацию сравнивают с экологической катастрофой. То же самое, что говорят о Туапсе... Горят два предприятия нефтяной промышленности России", – сказал Федоров.

В частности, в Перми это завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – шестое предприятие, которое было поражено и частично сгорело, отметил Федоров. Также повреждена станция, которая перераспределяет потоки нефти, и горят как минимум два резервуара. По словам эксперта, речь идет об огромных емкостях объемом 50 тыс. кубометров – 45-46 тыс. тонн нефти.

"Это много, и потушить эти резервуары невозможно… Даже подойти к этому ужасному очагу невозможно. Единственное, что остается, – ждать, когда все это сгорит и вся эта дрянь будет выброшена в атмосферу. А всяких опасных веществ, которые образуются при горении нефти, очень много", – подчеркнул эксперт.

По его данным, есть указание властей Перми населению меньше выходить на улицу, надевать защитные маски, пить много воды и прочее. Хотя, по мнению аналитика, эти меры вряд ли способствуют уменьшению воздействия химических веществ на организм.

Как отметил Федоров, подобные атаки со стороны Украины стали системным явлением. Сейчас даже российские военные блогеры и разного рода прокремлевские аналитики "не могут сдержать удивления" по поводу того, что Россия оказалась совершенно не подготовленной к "такой войне". В частности, в РФ не хватает соответствующих комплексов ПВО и т. п. для защиты стратегических предприятий в своем глубоком тылу.

"Что делать – никто не знает", – добавил Федоров.

В то же время он подчеркнул, что стратегия ВСУ вполне понятна, поскольку ее придерживается любая из сторон в войне: нужно наносить удары по наиболее уязвимым и максимально болезненным точкам противника.

"В качестве таких точек вполне справедливо выбраны нефтеперерабатывающие заводы, хранилища нефти и нефтеналивные терминалы. Их немного. Скажем, нефтеперерабатывающих заводов более-менее крупных в России насчитывается, кажется, 38… Крупных, наверное, 10-12. Вот по этим крупным нефтеперерабатывающим заводам можно наносить удары", – сказал Федоров.

Он пояснил, что это проще и для этого требуется меньше ресурсов, чем, например, для того, чтобы уничтожить несколько тысяч складов боеприпасов, которые есть в России. Стратегический эффект от уничтожения нефтяных объектов будет не менее значимым, а средств потребуется меньше, добавил аналитик.

Как отметил Федоров, в условиях определенного дефицита средств поражения различные подразделения Сил обороны выбирают наиболее эффективную тактику, чтобы дотянуться до стратегических объектов РФ, имеющих отношение к войне, развязанной Кремлем против Украины.

Украинский удар по Перми

Как писал УНИАН, 30 апреля украинские спецслужбы нанесли удар по объектам в Перми – была поражена инфраструктура одного из крупнейших НПЗ РФ – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". Это предприятие расположено более чем в 1500 км от Украины. Его мощность составляет около 13 млн тонн в год, оно обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии.

По предварительной информации СБУ, на НПЗ поражена установка АВТ-4 – ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Также СБУ повторно поразила производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

