Этот кроссовер – настоящий бестселлер: назван самый популярный новый автомобиль в Украине

В прошлом месяце украинцы приобрели около 6,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 3% превышает результат апреля 2025 года. По сравнению с мартом 2026 года спрос на новые автомобили вырос на 5%, пишет"УкрАвтопром".

Самой популярной моделью прошлого месяца стал компактный кроссовер Renault Duster, который давно стал настоящим бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.

Модель традиционно ценят за привлекательную цену (от 928 000 гривень), комфорт и универсальность. Среди главных преимуществ Duster – неприхотливость в обслуживании и большой клиренс. Его также выбирают из-за высокой ликвидности на вторичном рынке.

В то же время, если говорить о брендах, то здесь Renault уступает Toyota, которая давно превратилась в главный синоним слова "надежность" на автомобильном рынке.

ТОП-10 брендов месяца:

Toyota – 760 шт. (+7% к апрелю 2025 года); Renault – 653 шт. (+19%); Škoda – 450 шт. (-18%); BYD – 448 шт. (+53%); BMW – 442 шт. (+45%); Volkswagen – 412 шт. (-23%); Hyundai – 337 шт. (+17%); Mazda – 244 шт. (+230%); Nissan – 216 шт. (-3%); Suzuki – 188 шт. (-30%).

Всего с начала года в Украине было реализовано более 21,5 тысячи новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение первого квартала 2026 года автопарк Украины пополнился 50,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Наибольшую долю среди них составили кроссоверы – 53%. Самым популярным кроссовером с пробегом в Украине является Volkswagen Tiguan. Сразу за ним следуют Audi Q5 и Nissan Rogue.

Сообщалось также, что в первом квартале 2026 года в Украине было реализовано 9 467 подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. Большинство из них составляли автомобили с бензиновыми двигателями. Самой популярной моделью в этом сегменте стал Ford Escape.

