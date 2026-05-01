Люди, которые пьют кофе без сахара, не сильнее: причина гораздо проще

Многие считают, что люди, которые пьют черный кофе без сахара, более дисциплинированы, имеют более утонченный вкус или заботятся о своем здоровье. Однако психологи утверждают, что причина таких предпочтений гораздо проще - но одновременно глубже. И, как пишет siliconcanals.com, эти предпочтения распространяются не только на кофе.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что генетические вариации, связанные с восприятием вкуса, влияют на предпочтения в потреблении кофе: люди, чувствительные к горечи, чаще предпочитают чёрный кофе подслащенным версиям. Но генетика – лишь часть истории.

Как отмечается в статье, перестав подслащивать кофе, такие люди также перестают "подслащивать" отзывы, смягчать разочарования, притворяться, что трудности – это замаскированные возможности.

"Речь о развитии другого рода восприятия – кофе, который имеет вкус кофе, правды, которая звучит как правда, опыта, который не нужно делать приятным, чтобы он был ценным", - указывает психолог.

Когда комфорт становится клеткой

В статье отмечается, что в современном мире люди начали верить, что для того, чтобы всё имело смысл, всё должно быть комфортным. Однако на самом деле постоянное избегание горечи может снизить нашу способность воспринимать сладость. Всё превращается в вариации одного и того же приглушенного ощущения.

Однако наши вкусовые рецепторы, как и наше мировоззрение, могут развиваться. Человек, который больше не подслащивает свой кофе, может быть тем же человеком, который научился справляться с неприятными эмоциями, не пытаясь сразу же их исправить или избежать.

Таким образом, путь от подслащенного к чёрному кофе – это не столько о самом кофе, сколько о развитии иного отношения к самому опыту. Когда человек перестаёт автоматически тянуться к сахару, он часто перестаёт автоматически реагировать и на другие подобные ситуации – рефлексивные извинения, защитные объяснения, утешительные аргументы, которые заставляют воспринимать неудачу как попытку перенаправить её на что-то другое.

Это не значит стать резким или потерять эмпатию. Но доброта для таких людей - это скорее выбор, чем принуждение. Они могут проявлять искреннюю доброту, когда это необходимо, именно потому, что не чувствуют себя обязанными всё подслащивать.

Настоящая утонченность заключается не в том, что вы пьете, а в развитии способности ценить как горькое, так и сладкое, предлагать и правду, и утешение, распознавать, когда уместно каждое из них.

