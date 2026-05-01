Правительство пытается договориться с ЕС о смягчении эконалога CBAM: перспективы пока не определены, - Politico

Украина ведет переговоры с Европейским Союзом о возможном смягчении или исключениях из механизма углеродной пошлины CBAM для металлургии. Между тем этот инструмент уже создает серьезные риски для экспорта и может подорвать одну из ключевых отраслей страны, пишет издание Politico.

CBAM, который заработает в финансовом измерении с 2026 года, предусматривает дополнительные платежи за выбросы CO₂ при импорте продукции в ЕС, в частности стали. Формально он должен выровнять условия конкуренции, однако для украинских производителей, работающих в условиях войны, это означает существенное удорожание экспорта.

По данным бизнеса, влияние механизма ощущается уже сейчас. Часть европейских покупателей отказывается от контрактов из-за новых расходов, а отдельные компании сообщают о фактической потере заказов в начале 2026 года. ЕС остается ключевым рынком для украинской металлургии, поэтому такие изменения имеют системный эффект.

Дополнительным фактором давления является сокращение объемов экспорта из-за войны. Поставки металлопродукции из Украины уменьшились более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом. Отрасль также сталкивается с рисками безопасности и сложностями логистики, в частности с атаками на портовую инфраструктуру.

На этом фоне правительство ведет переговоры с Еврокомиссией о возможных решениях: речь идет о предоставлении специальных условий или отсрочке применения механизма для Украины. К процессу привлечены представители правительства, которые собирают дополнительную аналитику и предложения от бизнеса.

Но в ЕС пока нет четкой позиции относительно возможных исключений, отмечает издание: ранее подобные запросы от других стран не были поддержаны, а решение по Украине будет зависеть от оценки Еврокомиссии. Отдельные европейские политики допускают возможность пересмотра подходов, но подчеркивают, что это требует дополнительного анализа.

Украинская сторона рассматривает металлургию как критически важную отрасль – как для экономики, так и для оборонного сектора и послевоенного восстановления. Таким образом, вопрос CBAM выходит за пределы торговой политики и касается экономической устойчивости государства.

Напомним, по оценкам Федерации работодателей, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и просадка перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинномерного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%.

Несмотря на наличие переговоров, участники рынка оценивают перспективы достижения быстрого решения как неопределенные. Без изменений в подходах ЕС риски дальнейшего сокращения экспорта и потери части промышленного потенциала остаются высокими.

