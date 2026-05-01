Тревожные сигналы республиканцам: опрос показал, что население США не оценило войну Трампа

Washington Post выяснило, как американцы относятся к военным действиям в Иране.

Среди американцев мало кто поддерживают войну в Иране. Примерно также американцы относились к войне в Ираке в 2006 году и война во Вьетнаме в начале 1970-х годов, пишет Washington Post, которые провели опрос общественного мнения вместе с ABC News-Ipsos.

Согласно опросу, 61 процент американцев считают, что применение военной силы против Ирана было ошибкой. И менее 2 из 10 американцев назвали действия США в Иране успешными. Около 4 из 10 считают их безуспешными, а еще 4 из 10 говорят, что "пока рано говорить об этом".

"Результаты опросов указывают на широкую непопулярность военных действий и растущие экономические последствия", - говорится в статье.

Однако поддержка войны среди республиканцев, остается высокой: 79 процентов считают, что это было правильное решение. Среди независимых избирателей, склоняющихся к Республиканской партии, мнения разделились: 52 процента считают это правильным решением, а 46 процентов – ошибкой.

Несмотря на скептицизм по поводу войны, американцы по-прежнему с подозрением относятся к Ирану. Мнения по поводу принятия мирного соглашения прямо сейчас разделились. 48 процентов предпочитают "заключить мирное соглашение с Ираном, даже если это приведет к ухудшению условий для США", в то время как 46 процентов хотят "добиться от Ирана лучших условий, даже если это будет означать возобновление военных действий США против Ирана".

Политически независимые избиратели готовы принять мирное соглашение, которое будет хуже для США, в соотношении 50 к 39 процентам, как и 76 процентов демократов. 79 процентов республиканцев хотят добиваться более выгодного соглашения, даже если это означает возобновление военных действий против Ирана.

Издание также выяснило мнение американцев на угрозу Трампа от 7 апреля о том, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью и никогда не возродится", если Иран не заключит соглашение с США. 21% опрошенных отреагировали на это положительно, а 76% – отрицательно. Заявление раскололо республиканцев: 57% тех, кто идентифицирует себя как сторонников движения MAGA, отреагировали положительно, а 79% тех, кто не поддерживает MAGA, – отрицательно.

"Историческое сравнение с войнами в Ираке и Вьетнаме, которые в конечном итоге стали восприниматься как провалы, особенно примечательно. Потребовались годы, чтобы война в Ираке, начавшаяся в марте 2003 года, достигла того уровня неодобрения, которого война Трампа достигла всего за два месяца", - пишут авторы, приводя в данные опросов Gallup. Согласно тем опросам, в середине 2006 года 59% американцев считали войну в Ираке ошибкой, а аналогичные показатели были и в отношении войны во Вьетнаме в начале 1970-х годов.

Американцы также не уверены, что война сможет предотвратить разработку Ираном ядерного оружия, что являлось главной целью Трампа при начале войны. 65 процентов американцев не уверены, что соглашение о прекращении войны предотвратит разработку Ираном ядерного оружия.

Решение атаковать Иран удивило некоторых американцев, которые считают, что оно противоречит обещаниям Трампа, данным в ходе предвыборной кампании 2024 года, о том, чтобы США не ввязывались в зарубежные войны. 22 процента американцев считают, что действия Трампа против Ирана соответствуют его предвыборным позициям 2024 года, 46 процентов говорят, что они не соответствуют, а 30 процентов не уверены. Около половины республиканцев считают, что действия Трампа соответствуют его предвыборным позициям, в то время как 2 из 10 говорят, что он был непоследователен, а около 3 из 10 не уверены.

Экономические последствия войны

Все большее число американцев ощущает последствия войны. 60 процентов американцев говорят, что военные действия США увеличили риск экономического спада. Более 4 из 10 говорят, что цены на бензин заставляют их меньше ездить на автомобиле и сокращать расходы на домашнее хозяйство, а более 3 из 10 говорят, что изменили планы поездок или отпусков.

Мало кто из американцев ожидает улучшения цен на бензин в течение следующего года – это может стать тревожным сигналом для республиканцев, которые "надеются преодолеть кризис к промежуточным выборам в ноябре". Половина американцев считает, что цены на бензин ухудшатся в течение следующего года, 21 процент считает, что они улучшатся, а 15 процентов думают, что они останутся примерно на том же уровне.

С февраля доля людей, заявляющих о "финансовом отставании", выросла с 17 до 23 процентов, а доля тех, кто говорит, что их положение "ухудшилось" по сравнению с периодом вступления Трампа в должность, подскочила с 33 до 40 процентов.

Число людей, заявивших о снижении своего благосостояния, выросло на девять пунктов среди белых респондентов без высшего образования и на 13 пунктов среди независимых избирателей, склоняющихся к Республиканской партии, – групп, которые поддержали избрание Трампа, но выражают неоднозначную оценку его действий в отношении войны.

Американцы также опасаются, что действия Трампа могли сделать их менее защищенными. 61% считают, что военные действия США в Иране увеличили риск терроризма против американцев, что больше, чем 48%, которые говорили об этом после убийства Трампом Касема Сулеймани, высокопоставленного иранского генерала, в 2020 году. И 56% говорят, что действия США увеличивают риск ослабления отношений с союзниками США, поскольку Трамп обрушился с критикой на европейских союзников, которые поставили под сомнение стратегию действий против Ирана, и поскольку союзники по Персидскому заливу пострадали от ответных мер Ирана.

Рост цен на бензин в США

Как писал УНИАН, рост цен на бензин в США ощутили наименее защищенные слои населения, поскольку инфляция резко выросла, а рост заработной платы замедлился. Поэтому потребительские настроения упали, что может быть предвестником дальнейших негативных последствий. Экономисты предупреждают, что чем дольше война в Иране блокирует критически важный Ормузский пролив для нефтяных танкеров и грузовых судов, тем больше опасность резкого ухудшения ситуации.

Напряжение из-за войны в Иране

Напомним, что отношения между США и ключевыми европейскими государствами оказались на грани разрыва из-за разногласий по поводу войны в Иране. По данным СМИ, Пентагон рассматривает меры наказания для стран, которые не поддерживают военные действия США в Иране. Речь идет о приостановке членства Испании в НАТО и пересмотре статуса Фолклендских островов как британской территории.

