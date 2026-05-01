Крупнейший сталелитейный комбинат России неожиданно стал убыточным

Экспорт российской стали из-за санкций после начала войны сократился на треть, или на 10 млн тонн.

Новолипецкий металлургический комбинат, который считается крупнейшим сталелитейным комбинатом в Российской Федерации, завершил первый квартал 2026 года с убытками. Об этом сообщает The Moscow Times.

Согласно отчетности группы НЛМК, которая охватывает только ее завод в Липецке, за первый квартал предприятие отработало "в минус" на 5,9 млрд рублей (78,81 млн долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток комбината вырос в 4,8 раза.

Построенный в 1930-х годах и способный производить 17 млн тонн жидкой стали в год, Новолипецкий металлургический комбинат в прошлом году получил 86,7 млрд рублей (1,16 млрд долларов) прибыли. В январе–марте он потерял 10% выручки и понес 6,1 млрд рублей (81,55 млн долларов) убытка от продаж.

По словам российских специалистов, отраслевая конъюнктура для металлургов продолжает ухудшаться. Так, Магнитогорский металлургический комбинат по итогам прошлого года сократил выплавку стали до минимума за 10 лет и получил чистый убыток в 14,9 млрд рублей (199 млн долларов).

"Российская сталелитейная промышленность вступает в сложный период, и эта тенденция может сохраняться на протяжении многих лет. Без дальнейшей государственной поддержки существует риск возврата к условиям начала 2000-х годов", – говорит аналитик финансовой компании БКС Кирилл Чуйко.

Замедление российской экономики, которая впервые за три года завершила квартал спадом, снизило спрос на сталь внутри РФ на 15%. В то же время экспорт стали из-за санкций после начала войны сократился на треть, или на 10 млн тонн.

Российская "Северсталь" в конце марта объявила о вынужденном сокращении расходов: ремонтный фонд был урезан на 15%, а капитальные инвестиции – на 24%. Компания отказалась от индексации зарплат, заморозила набор новых сотрудников и приостановила стратегический проект по производству железорудных окатышей в Череповце.

По данным профильных СМИ, сталелитейные предприятия России начали переходить на неполную рабочую неделю, уволили около 3 тысяч человек, а также начали переводить доменные печи в режим горячей консервации.

В Москве признают, что экономика России демонстрирует признаки замедления и приближается к рецессии. Прогнозируется, что рост ВВП в 2026 году составит примерно 1%.

Эксперты объясняют экономические трудности РФ рядом ключевых факторов. Один из главных – последствия полномасштабного вторжения в Украину, продолжающегося с февраля 2022 года, а также связанные с ним международные санкции. По оценкам, они уже привели к потерям в десятки миллиардов долларов.

Специалисты отмечают, что война также повлияла на ситуацию на рынке труда и в обществе. Согласно отчетам Фонда Карнеги, в России фиксируется дефицит рабочей силы, а загрузка промышленных предприятий держится на уровне около 80%.

Власти РФ пытаются стабилизировать ситуацию. Ранее Центральный банк России дополнительно снизил ключевую процентную ставку, стремясь поддержать деловую активность и стимулировать экономический рост. Это решение было принято после выступления Владимира Путина, в котором он резко раскритиковал правительственных чиновников за слабые экономические показатели и недостаточные результаты в управлении экономикой.

