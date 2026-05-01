Приходько на фоне языкового скандала отличилась заявлением о трудовых мигрантах (видео)

Певица заявила, что скоро приедут "гости" из Пакистана и Индии, и украинцы должны будут выучить их язык.

Певица Анастасия Приходько на фоне языкового скандала и отмены концерта отличилась новым заявлением, на этот раз - о трудовых мигрантах, которые, по ее словам, скоро приедут в Украину, и украинцы должны будут выучить их язык. Видео с данным заявлением она обнародовала в Instagram.

"Приходько всегда во всем виновата, во всех бедах, окей. Но сейчас скоро приедут к нам друзья из Пакистана, из Индии. А вы, бл***, не готовы! Не готовы встречать гостей. А их приедет очень много. Порядка 300 тысяч. Трудовых мигрантов. Предлагаю вместе с вами учить песню, потому что они ни***на не знают языка. А мы должны его выучить, чтобы помочь им тут адаптироваться", - заявила исполнительница, и принялась петь и танцевать.

Тем временем на своей странице в Facebook Приходько опубликовала еще одно сообщение, посвященное тому, что она не собирается ни под кого подстраиваться.

Видео дня

"Я не удобная. И не буду. Не подстраиваюсь. Не молчу, когда нужно говорить. Не улыбаюсь тем, кто вчера поливал грязью, а сегодня делает вид "своих". Меня не интересуют стандарты "как правильно". Ибо это "правильно" меняется каждый день – под страх, под толпу, под хайп. Я так не живу. Хотите удобных? Ищите тех, кто кивает головой и боится сказать лишнее слово. Я – не из таких. Я говорю прямо. И если кому-то это режет слух – значит, правда попала в цель. Меня можно не любить. Меня можно критиковать. Но ломать под себя – нет. Не выйдет. Потому что я не удобная. И не буду", - написала она.

Напомним, на днях в Анастасия Приходько заявила, что говорит "на киевском русском языке", почле чего отметили один из ее концертов.

