В Украине завершили основные ремонтные работы на ряде международных трасс: полный список

К началу лета в Украине планируется отремонтировать в общей сложности более 10 млн кв. м дорог.

Сегодня, 1 мая, в Украине завершили основные дорожные работы на международных трассах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Работы начались в феврале и выполнены с опережением графика. Фактически выполнен ремонт на более чем 7,3 млн кв. м – это 104% от запланированного", – отметила Свириденко.

Основные работы завершены на ключевых международных направлениях:

Видео дня

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи;

М-02 Кипты – Глухов – Бачевск;

М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

М-06 Киев – Чоп;

М-07 Киев – Ковель – Ягодин;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская (на г. Люблин);

М-10 Львов – Краковец (на г. Краков);

М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест);

М-16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев);

М-21 Виступовичи – Житомир – Могилев-Подольский;

М-27 Одесса – Черноморск;

М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино.

Премьер-министр также сообщила о продолжении ремонтов на автодорогах национального значения, а также о профилактических работах, в том числе и на восстановленных участках.

"Государственная специальная служба транспорта продолжает ремонтные работы на прифронтовых дорогах в 40-километровой зоне у линии соприкосновения. Всего это 59 участков на дорогах общей протяженностью более 1200 км", – добавила Свириденко.

Она отметила, что до 1 июня в Украине должны отремонтировать в общей сложности более 10 млн кв. м дорог.

Ремонт дорог в Украине – главные новости

Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком, которое предусматривает привлечение 230 миллионов евро на восстановление дорожной инфраструктуры.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин сообщил, что в Европе, в отличие от Украины, верхний слой асфальта снимают каждые 5 лет независимо от его состояния. Поэтому, по его словам, дороги в Европе намного лучше отечественных.

Ранее сообщалось, что в Украине остро не хватает средств на ремонт дорог. Основным препятствием для восстановления инфраструктуры и привлечения инвестиций является отсутствие Дорожного фонда.

Вас также могут заинтересовать новости: