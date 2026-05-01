Последняя работа Бэнкси критикует политиков за слепой патриотизм

Новая скульптура Бэнкси, по всей видимости, изображает политика, ослепленного собственным флагом.

Знаменитый художник Бэнкси представил новую скульптуру. Она изображает человека в костюме, лицо которого скрыто флагом. Фигура делает неосторожный шаг, и как бы вот-вот упадет с каменного постамента.

Как пишет CNN, инсталляция появилась на площади Ватерлоо, что в центре Лондона. Также она была показана в видеоролике, опубликованном художником в Instagram. Там сняты рабочие, устанавливающие статую. Таким образом Бэнкси подтвердил авторство своей крупной скульптуры, которую таинственным образом установили за одну ночь.

Авторы назвали скульптуру сатирической, поскольку она является "явным комментарием к идее слепого патриотизма". При этом стоит она среди статуй важных британских исторических деятелей, включая короля Эдуарда VII и капитана Скотта.

"Убедительное заявление о коллективной слепоте – движении вперед без видения, без подготовки", – приводит издание мнение одного из пользователей Instagram.

Муниципальные власти установили вокруг статуи ограждения. Вестминстерский городской совет, курирующий этот район прокомментировал следующим образом: "Мы рады видеть последнюю скульптуру Бэнкси в Вестминстере, которая станет ярким дополнением к оживленной сцене общественного искусства города. Хотя мы предприняли первоначальные шаги для защиты статуи, в настоящее время она останется доступной для всеобщего обозрения и любования".

Личность Бэнкси

Напомним, что расследование издания Reuters сделало известным личность Бэнкси. Под псевдонимом может скрываться художник из Бристоля Робин Ганнингем, который родился в британском Бристоле.

Позже он официально сменил имя и стал Дэвидом Джонсом. Именно этот человек, судя по записям украинской миграционной службы, въехал в Украину в октябре 2022 года. Это совпало с появлением муралов Бэнкси в Киеве и других городах Украины.

Добавим, что Бэнкси стал знаменит работами на стенах зданий, мостах или других городских поверхностях. Многие из них имеют политический или социальный подтекст.

Вас также могут заинтересовать новости: