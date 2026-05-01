На рынке обрушились цены на молодой картофель: сколько стоят овощи сейчас

Также дешевеют помидоры и баклажаны.

Всего за два дня цены на молодой картофель на "Столичном рынке" упали почти на 30%. Если 29 апреля, как и в начале недели, овощ продавали в среднем по 140 грн/кг, то цена 1 мая составила уже 100 грн/кг. Причем молодой картофель от украинских производителей дешевеет два дня подряд, говорится на сайте рынка.

Завезенный из-за границы молодой картофель потерял 25 гривень за килограмм, а в процентном выражении – те же 30%, что и украинский. Импортным овощем торгуют по 60 грн/кг. Средняя цена картофеля обычного прошлогоднего урожая остается стабильной на уровне 9 грн/кг.

Опять же, на 30% подешевели за два дня баклажаны – со 115 до 80 грн/кг. Подешевели и помидоры – как импортные, так и отечественные уманские. Сильнее всего подешевели красные зарубежные томаты – со 145 до 110 грн/кг.

Резко подскочила за день стоимость белокочанной капусты – с 9 до 15 гривень за килограмм. Молодая белокочанная капуста от украинских фермеров потеряла 5 гривень с начала недели, сейчас ею торгуют по 45 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте без особых изменений. Лихоманила только украинская клубника, которая накануне подорожала сразу на 80 гривень – до 320 грн/кг. Впрочем, 1 мая цена на нее снова опустилась – правда, не так ощутимо – до 280 грн/кг.

Спрос на помидоры в Украине за неделю несколько снизился. Это совпало с увеличением производства отечественных тепличных комбинатов, в результате чего стоимость томатов снизилась в среднем на 10%. При этом она все равно остается несравнимой с прошлогодними ценами – сейчас помидоры стоят на 70% дороже.

Между тем впервые за долгое время в Украине подорожал репчатый лук. Фермеры почти распродали запасы прошлогоднего овоща из хранилищ, поэтому стоимость лука будет и дальше расти.

Вас также могут заинтересовать новости: