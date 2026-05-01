Зарплаты чиновников в марте выросли: в каком ведомстве платят больше всего

Средняя зарплата чиновников центральных органов власти в марте выросла на 3000 гривень – до 58,64 тысячи гривен (по сравнению с 55,64 тыс. грн в феврале). Самые высокие зарплаты получают в Антимонопольном комитете и НКРЭКП – более 95 тыс. грн.

Согласно информации Министерства финансов, средняя зарплата в АМКУ составляет 95,9 тыс. грн, НКРЭКП – 95,3 тыс. грн, а замыкает тройку лидеров Счетная палата со средним размером заработной платы 80,8 тыс. грн.

Месяцем ранее средние зарплаты в этих ведомствах были ниже: тогда на первом месте находилась НКРЭКП (93,53 тыс. грн), далее – Антимонопольный комитет (91,98 тыс. грн) и Министерство цифровой трансформации (76,69 тыс. грн).

От 70 до 80 тысяч гривень в среднем получают сотрудники семи ведомств – Аппарат Верховной Рады, Государственная таможенная служба, Государственное управление делами, Минцифры, Государственное управление делами, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Самые низкие средние зарплаты – менее 38 тысяч гривень – в марте получали сотрудники Национальной социальной сервисной службы (37,94 тыс. грн), Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (37,92 тыс. грн) и Государственной инспекции энергетического надзора (37,7 тыс. грн).

В прошлом году, в феврале 2025-го, средняя заработная плата в центральных государственных органах Украины составляла 51,4 тысячи гривень. При этом в июле 2025-го средняя зарплата чиновников составляла 62,6 тысячи гривень.

Что касается обычных украинцев, то средняя зарплата в марте в Украине выросла на 7,2% по сравнению с февралем – до 30 356 гривень. Отмечается, что больше всего денег традиционно зарабатывают в столице.

