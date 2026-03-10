Россия нацелилась на приграничные села в двух областях: Драпатый объяснил, что задумал враг

Россияне нацеливаются на приграничные села в Сумской и Харьковской областях, поскольку хотят создать 20-километровую "буферную зону" вдоль границы. Об этом рассказал "Украинской правде" командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.
Он отметил, что враг пытается захватить все новые и новые приграничные села в Сумской области – даже в тех местах, где не проходит фронт. Это так называемые "тактические отвлекающие действия".
"Нельзя сказать, что это "второстепенный фронт" или "фронт для оттягивания наших сил", просто у каждой российской группировки есть свои задачи. У группировки "Север", которая стоит напротив нас в Сумской и Харьковской областях, – это буферная зона или, как они сами это называют, "зона влияния", – пояснил Драпатый.
Он добавил, что сейчас есть 12 участков, "на которых противник – силами от штурмовой роты до, возможно, батальона, будет пытаться расширить свою зону контроля".
Речь идет, в частности, о Краснопольском, Великописаревском, Золочевском направлениях, уточнил командующий.
Новости с фронта
Аналитики DeepState сообщают, что в приграничных районах Сумской области стало больше "красных зон", то есть тех, которые переходят под контроль россиян, и в них попадают целые населенные пункты.
В то же время начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что Силы обороны Украины уже освободили почти всю территорию Днепропетровской области.