Всем вдруг понадобились зенитные дроны, но есть неожиданная проблема, – Business Insider

Осведомленные об украинских реалиях производители оружия давно предупреждали мир, что им нужны зенитные дроны, но тогда никто не прислушивался.

Мировой спрос на дроны-перехватчики, которые активно применяет Украина для противодействия российским атакам, оказался настолько велик на фоне войны в Персидском заливе, что производители не в состоянии его удовлетворить. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, еще год назад производители таких дронов пытались убедить западных союзников в необходимости подобного класса вооружений. Генеральный директор латвийской компании Origin Robotics Агрис Кипурс рассказывает, что на начальном этапе рынок был скептичен. Его компании приходилось буквально убеждать партнеров, что дроны-перехватчики должны стать частью современной противовоздушной обороны, опираясь на опыт Украины.

Впрочем, ситуация кардинально изменилась после масштабного применения иранских Shahed в войне на Ближнем Востоке. Это заставило США и союзников пересмотреть подходы к обороне от дешевых и массовых воздушных угроз. В результате спрос на перехватчики резко вырос, и теперь производители столкнулись с противоположной проблемой – вместо отсутствия заказов теперь не хватает производственных мощностей, чтобы удовлетворить спрос.

Кипурс описывает ситуацию как критическую для отрасли. По его словам, запросы от клиентов стали массовыми, но удовлетворить их невозможно из-за нехватки производственных ресурсов.

"В каждом электронном письме написано одно и то же. Сколько перехватчиков вы можете нам отправить за неделю или две? Ну, ни одного. Ответ – ни одного", – говорит Кипурс, описывая трудности резкого масштабирования производства.

Он подчеркивает, что проблема заключается не только в текущих производственных ограничениях, но и в сложности быстрого масштабирования отрасли: дефицит компонентов, необходимость найма персонала и перестройки логистических цепочек. То же самое подтверждают другие представители отрасли, с которыми беседовали журналисты.

Причиной повышенного внимания к таким системам стала их относительная дешевизна и эффективность. Как отмечает Business Insider, ракета Patriot PAC-3 может стоить около 3,7 млн долларов, тогда как иранский Shahed – примерно 50 тыс. долларов. А вот украинские дроны-перехватчики оцениваются примерно в 6 тыс. долларов или меньше, что делает их значительно более доступным инструментом противодействия массовым атакам.

Производители, среди которых Origin Robotics, "Генерал Черешня" и другие украинские и европейские компании, подчеркивают, что главным вызовом остается масштабирование. Несмотря на то, что Украина заявляет о потенциальной способности производить до 2 тысяч таких дронов в сутки, ключевым фактором остается финансирование и стабильность цепочек поставок.

Аналитики и участники рынка предупреждают, что в условиях стремительного роста спроса страны, которые первыми масштабируют производство перехватчиков, могут получить стратегическое преимущество на новом этапе развития противовоздушной обороны.

Как писал УНИАН, первая страна мира получила новейшую версию танка Leopard 2. Два новых танка поступили на вооружение норвежской армии. В целом же заказ предусматривает поставку более полусотни машин.

Также мы рассказывали, что аналитики открытых данных подсчитали количество танков на украинских базах хранения.

