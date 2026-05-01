Первый случай за 10 лет: в Европе три страны соединили прямым железнодорожным сообщением

Новое прямое железнодорожное сообщение из Праги в Копенгаген через Берлин и Гамбург возвращает удобный способ путешествовать между одними из самых популярных городов Европы без использования самолетов – как раз к летнему туристическому сезону, сообщает Euronews.

Издание отмечает, что путешествия на поезде в Европе получают очередной импульс к развитию.

"В пятницу, 1 мая, был открыт новый прямой маршрут из Праги в Гамбург и далее в Копенгаген, который соединяет три страны в рамках одного непрерывного путешествия", – говорится в статье.

Видео дня

Примечательно, что это первый случай за последние более десяти лет, когда города соединились прямым железнодорожным сообщением.

Издание сообщило, что "Чешские железные дороги" (ČD), крупнейший железнодорожный перевозчик Чехии, запустили два ежедневных рейса в обе стороны между главным железнодорожным вокзалом Праги (Hlavní Nádraží) и Гамбургом в Германии. Один из этих двух рейсов затем продолжит путь до столицы Дании – Копенгагена.

Отмечается, что оба поезда также будут останавливаться в немецких городах – Дрездене и Берлине, что делает их идеальным вариантом как для туристов, так и для деловых путешественников.

"Поезда будут курсировать круглый год в 6:30 и 10:30 утра, а в летний сезон добавится еще один рейс в 16:30 – идеальный вариант для туристов", – сообщает издание.

Новый маршрут, который совместно обслуживают ČD, Deutsche Bahn (DB) и датская компания Danske Statsbaner (DSB), удалось запустить после завершения капитального ремонта линии между Берлином и Гамбургом.

Как отмечает издание, несмотря на то, что между пунктами назначения лежат сотни километров, поездка на поезде занимает меньше времени, чем можно было бы ожидать.

Приводятся данные, что путешествие из Праги в Гамбург занимает 6 часов и 41 минуту без пересадок, тогда как путешествие из Чехии в Копенгаген длится чуть более 13 часов благодаря поездам, которые могут развивать скорость до 230 км/ч.

"До 555 пассажиров смогут воспользоваться недавно запущенными поездами ČD серии ComfortJet, которые предлагают широкий спектр удобств, включая ресторан на борту, Wi-Fi, помещение для хранения велосипедов и детский кинозал", – говорится в публикации.

Добавляется, что скоростные поезда оборудованы подъемниками для инвалидных колясок, а также окнами, пропускающими радиоволны, благодаря чему пассажиры имеют лучшую мобильную связь и прием сигнала.

Примечательно, что новое сообщение между Прагой и Копенгагеном является одним из первых из 10 пилотных проектов Европейской комиссии, которые начинают свою работу.

Железнодорожное сообщение в Европе: последние новости

