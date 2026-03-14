Удерживают плацдарм: Трегубов рассказал о ситуации в Купянске и Волчанске

Российские войска отделены от Купянска килл-зоной, и они попытаются туда проникнуть, считает Трегуов.

В Купянске по-прежнему находится группировка российских войск. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"За последние сутки было зафиксировано 11 уникальных позывных. Умножаем примерно на два, где-то 20 из них находятся сейчас на руинах того здания, которое было городской больницей Купянска. Они там находятся в окружении. Не то чтобы подкрепление для них невозможно подогнать, а вообще невозможно довести свои инфильтрационные группы до самого города Купянска. А это центр города. Поэтому мы понимаем, что об их спасении речи не идет", – сказал Трегубов.

Он добавил, что Россия пытается проводить перегруппировку по всей линии разграничения, в том числе и в районе Купянска. По его словам, россияне и в дальнейшем будут пытаться захватить этот город.

"Сейчас российские войска стоят на определенном расстоянии. И между ними и городом еще есть километры зоны безопасности и даже небольшие населенные пункты, где находятся украинские войска. Они, конечно, попытаются туда прорваться. Но что заставляет нас считать, что им это удастся? На самом деле ничего. И они это знают. Украинцы хорошо удерживают плацдарм и к северу, и к востоку от Купянска. Сейчас там хорошо оборудованные позиции и хорошо подготовленные подразделения", – пояснил Трегубов.

Ситуация на границе

Также он прокомментировал попытки россиян создать так называемую "санитарную зону" на приграничных участках. По словам Трегубова, Россия поставила перед собой эту задачу несколько лет назад.

"Создать так называемую санитарную зону где-то на 20 километров, чтобы украинцы ничем не поражали Белгородскую и Брянскую области. Эта задача технически устарела. Потому что даже если теоретически представить, что вошли российские войска и создали эту санитарную зону – за 20 км всё равно что-то долетит. Сейчас у украинцев есть другие средства поражения", – сказал Трегубов.

По его словам, пока россиянам не удалось выполнить эту задачу даже частично. Поскольку хотя враг и контролирует определенные участки на границе, однако они далеки от цели в 20 км.

"Они никуда не продвинулись, не то что на 20 км, а даже на 10 км они нормально не вошли. А в основном, если где-то и вошли – это километры или метры. Если брать Сумскую область, то Грабовское, которое они контролируют – оно в километре от границы.

Северная граница города Волчанск, которую можно считать их самым большим успехом в этой операции, находится в 4 км от границы. Поэтому понятно, что это не то выполнение, к которому они стремились. А прошло уже 3 года", – отметил Трегубов.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия пыталась атаковать в районе Волчанска, однако успехи в результате этой операции не зафиксированы. Зато, как отмечают аналитики, украинские войска продвигаются на Купянском направлении.

Между тем начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Форпост" Дмитрий Усов рассказал, что россияне пытаются обойти Волчанск с флангов, ища слабые места в украинской обороне. Впрочем, по его словам, врагу не удается реализовать этот план.

Вас также могут заинтересовать новости: