Топ-5 направлений в Европе, чтоб укрыться от летней жары: рекомендация эксперта (фото)

Последние дни холодной погоды проходят, и уже вскоре в Украину придет майское тепло, за которым последует и летняя жара. Если вы не любитель медленного поджаривания на солнышке, вас могут заинтересовать 5 туристических направлений в Европе, которые, по версии туристического портала Travel off Path, являются идеальными укрытиями от жары.

Инвернесс, Шотландия

Автор материала, опытный путешественник Винисиус Кошта, рассказывает, что Инвернесс в Шотландском нагорье остается недооцененным туристами, хотя обладает атмосферой "города из сказки" на берегу озера Лох-Несс. Здесь средние летние температуры редко превышают 18 °C, а вечера еще прохладнее.

Издание отмечает, что город сочетает в себе историческую архитектуру, набережные для прогулок и быстрый доступ к таким местам, как замок Уркварт и поле битвы при Каллодене. Отдельно подчеркивается, что регион подходит для активного туризма – хайкинга в горах Кернгорм или поездок на остров Скай.

Тин, Французские Альпы

Тин – одно из самых высокогорных поселений Европы, так как расположено на высоте более 3000 метров. Из-за этого летом здесь сохраняется прохладная погода с дневными температурами около 16 °C.

Как пишет автор, летом местность превращается в центр горного туризма: велосипедные маршруты и пешеходные тропы проходят через альпийские луга и озера. Отдельно упоминается фуникулер к леднику Гранд-Мот, который предлагает панорамные виды и более спокойную атмосферу, чем популярные французские курорты.

Аландские острова, Финляндия

Автор материала отмечает, что Аландские острова – малоизвестное, но уникальное направление между Швецией и Финляндией с сильным шведским культурным влиянием.

Летом температура здесь обычно держится на уровне около 19 °C, что делает регион комфортным для велотуризма и спокойного отдыха. Столица архипелага, городок Мариегамн, привлекает уютной деревянной архитектурой, а вся территория известна красными гранитными берегами и сосновыми лесами.

Кристиансанн, Норвегия

Как рассказывает Travel off Path, Кристиансанн является одним из самых теплых городов Норвегии, но даже здесь летние температуры редко превышают 22°C. Город отличается белыми деревянными домами, портовой атмосферой и спокойным ритмом жизни.

Автор отмечает, что регион Сьорландет с многочисленными островами и пляжами делает это место альтернативой более туристическим норвежским фьордам, предлагая более "курортный", но не жаркий отдых.

Гронинген, Нидерланды

Гронинген на севере Нидерландов менее туристичен, чем Амстердам, но сохраняет активную городскую жизнь благодаря большой студенческой общине. Средние летние температуры здесь держатся на уровне 20 °C, что создает комфортные условия для прогулок по каналам и велосипедных поездок.

Автор также упоминает средневековую башню Мартиниторен как одну из ключевых достопримечательностей, с которой открывается панорама города и окружающих зеленых районов.

Другие интересные направления в Европе

Как писал УНИАН, приморский город Риека является одной из жемчужин Хорватии, но здесь не так много туристов, как в Дубровнике.

Также мы рассказывали о лучших веломаршрутах в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: