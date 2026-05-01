Названы 10 смартфонов, которыми пользователи довольны больше всего в 2026 году

На вершине списка оказался флагман Nubia.

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг смартфонов Android по проценту удовлетворенных владельцев. Он интересен тем, что не привязан к бенчмаркам – эти устройства отбирались на основе впечатлений реальных пользователей.

Рейтинг в апреле возглавил Nubia Z80 Ultra – он набрал 98,3% положительных оценок. Его успех эксперты связывают с достойными техническими характеристиками, продвинутой системой камер и узнаваемым внешним видом.

Второе и третье места заняли устройства Oppo – Oppo K13 Turbo 5G (98,21%) и Oppo Find X8 Ultra (95,29%). Если первый позиционируется как бюджетный игровой смартфон с упором на производительность и большую батарею, то X8 Ultra – это бескомпромиссный суперфлагман и один из лучших камерофонов на рынке .

Видео дня

В десятке, помимо прочих, можно увидеть Oppo Find X8s, Nubia Z70S Ultra, Honor Magic 8, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus Ace 6, Honor 400 Pro и Realme GT8 Pro. Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 93,57%.

