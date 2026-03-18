В России неожиданно признали эффективность дальнобойных ударов ВСУ: в чем причина

В России признают, что "ни один регион не может чувствовать себя в безопасности".

Российские топ-чиновники внезапно начали признавать растущую эффективность украинской кампании дальних ударов по российской оборонно-промышленной базе, в том числе вглубь российской территории. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частноси, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что количество украинских авиаударов (как ударов беспилотников, так и ракетных ударов) по "инфраструктуре" на территории всех субъектов Российской Федерации в 2025 году увеличилось почти в четыре раза, достигнув 23 000 против 6200 в 2024 году.

Шойгу также заявил, что украинские силы получили возможность наносить авиаудары по целям в Уральском регионе и что этот регион теперь находится в "зоне непосредственной угрозы".

"Шойгу заявил, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности, и что ситуация на Ближнем Востоке усиливает угрозу террористических атак против критически важной российской инфраструктуры", - отмечается в отчете.

Аналитики ISW указывают, что такое признание Шойгу возросшей эффективности украинских ударов примечательно, поскольку обычно российские чиновники преуменьшают их последствия.

В то же время, такие заявления могут быть направлены на то, чтобы подчеркнуть, что последствия войны затрагивают всю Россию, а не только приграничные регионы вблизи линии фронта, потенциально для оправдания будущей поэтапной мобилизации и продолжающихся масштабных отключений интернета, считают в ISW.

Удары ВСУ по России

10 марта Силы обороны поразили российский завод микроэлектроники "Кремний Эл", который производил системы управления всех видов ракет России.

Кроме того, в начале марта в черноморском порту Новороссийск после атаки дронов был поражен российский фрегат "Адмирал Эссен". А в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

