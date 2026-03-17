Украина уже способна наносить удары по Уралу: Шойгу заявил об угрозе для всей России

В настоящее время любой регион РФ находится под угрозой атак со стороны Украины.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что благодаря развитию беспилотников Украина способна наносить удары по любому региону России, включая Урал.

"Динамика развития средств поражения, прежде всего беспилотных систем, изощренность методов их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности. Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы", – передают его слова российские СМИ.

Напомним, уже три дня подряд беспилотники атакуют Москву. В частности, 16 марта российские СМИ сообщали, что на столицу РФ летело около 300 беспилотников. О том, были ли поражены какие-либо объекты непосредственно в столице – пока публично неизвестно.

Как отмечал ветеран АТО Евгений Дикий, эти попытки поразить российскую столицу отличаются от демонстративных атак несколько лет назад. В частности тем, что сейчас Украина располагает достаточным количеством средств поражения для того, чтобы такие атаки носили не чисто символический характер.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что такие атаки Сил обороны могут преследовать сразу несколько целей. В частности, военной целью является заставить РФ сконцентрировать вокруг своей столицы средства ПВО, чтобы они не перебрасывали их на важные объекты в других регионах России.

