Мирноград почти полностью под контролем РФ, враг развернул в городе артиллерию и штабы, - СМИ

Силы обороны пытаются не выпустить оккупантов из города.

Город Мирноград Донецкой области почти полностью под контролем российских оккупационных войск. Враг развернул там комендатуру, артиллерию и свои штабы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на неназванного офицера, который выполняет задания на том направлении. Отмечается, что сейчас бои идут на севере города – в районе железнодорожного депо – а также на севере соседнего населенного пункта Светлое.

"В другой части города уже их арта, техника, пилоты – все, что хотите. Накапливается серьезно. В ближайшее время ожидаем механизированные штурмы со стороны противника. По штабам – они перемещают свои штабы из Новогродовки в Мирноград. Также в Мирнограде уже есть комендатура, мы видели, как гражданских с пожитками выводят под сопровождением конвоя", – сказал собеседник журналистов.

Украинские воины удерживают позиции на севере Мирнограда. Силы обороны пытаются не выпустить оккупантов из города.

В то же время в материале говорится, что оборону северной части Мирнограда "практически делает невозможным контроль противника над небом – как авиацией, так и дронами". При этом пути захода в город уже давно находятся в "серой зоне".

Пока приказа на выход Сил обороны из Мирнограда не было, добавляет УП.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Аналитик британского телеканала Sky News Майкл Кларк заявил, что потеря двух городов на Донбассе может привести к краху восточного фронта. Речь идет о Славянске и Краматорске Донецкой области.

Между тем командир 1 ОШП Дмитрий Филатов говорит, что россияне будут медленно "лезть на Запорожье". Но сначала, по его мнению, враг нацелится на Орехов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки предупредил украинцев о подготовке Россией нового воздушного удара.

