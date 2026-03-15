Ученые нашли в песнях синиц нечто странное и 'человеческое' после 75 лет исследований

За привычним пением птиц скрывается сложный процесс культурной эволюции.

Большие синицы начинают петь в конце февраля, даже в суровые дни, когда кажется, что на улице все еще середина зимы, затем в марте они усиливают интенсивность своего пения по мере приближения сезона размножения. Этот вид обладает удивительно жизнерадостной, оптимистичной песней.

Она основана на простом повторении двух четких нот, которые обычно описываются как "teacher teacher" (учитель, учитель), но птицы добавляют украшения, которые варьируются в зависимости как от особи, так и от местности, пишет Discover Wildlife.

Недавно были сделаны захватывающие открытия об эволюции песни большой синицы. Исследователи в рамках долгосрочного исследовательского проекта в лесу Уитхэм недалеко от Оксфорда обнаружили, что большие синицы схожего возраста – этот вид живет в среднем три или четыре года – поют удивительно похожие песни.

Ученые также заметили, что старые большие синицы в лесу продолжали петь "устаревшие" мелодии, которые больше не использовались большинством молодых птиц.

Как и у людей, чьи музыкальные вкусы различаются в зависимости от возраста, молодые большие синицы предпочитают разучивать самые свежие песни и петь их вместо старых.

