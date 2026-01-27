Враг усиливает давление на северную часть Мирнограда, идут стрелковые бои, - ДШВ

Для дальнейшего штурма "верхнего" Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику.

Российские войска наращивают штурмовые действия на Покровском направлении и усиливают давление на Мирноград, там продолжаются стрелковые бои с врагом. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ.

"Противник усиливает давление на северную часть Мирнограда. В центре города продолжаются стрелковые бои с врагом. Для дальнейшего штурма "верхнего" Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки. Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" блокируем противника по линии "восточные окраины Мирнограда - Красный Лиман - Родинское", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в Покровске враг сконцентрировал основные усилия на оккупации Гришиного. Противник, используя неблагоприятные погодные условия, накапливает легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города. В дальнейшем враг пытается продвигаться в сторону Гришиного по нескольким маршрутам.

Так, как сообщили военные, на днях группа россиян сумела просочиться в Гришино. Но слаженными действиями наши защитники уничтожили противника.

"В целом в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом БПЛА различных видов. Враг активнее запускает "Молнии" в качестве дрона-матки, которые несут на своем борту от двух FPV и в дальнейшем наносят по цели тройной удар. Фиксируются случаи использования дронов на оптоволокне, которые достигают более 20 км в глубину нашей обороны", - рассказали в 7 корпусе ДШВ.

Как сообщал УНИАН, бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. Генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, отвечающий за оборону Покровска и Мирнограда, отметил, что Покровск и Мирноград имеют большое значение для дальнейшего хода боевых действий и сдерживают противника от дальнейшего продвижения.

Он добавил, что ВСУ построили на этом направлении стойкую оборону. И хотя противник превосходит в ресурсах и личном составе, но его ресурсы тоже заканчиваются.

