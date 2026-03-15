45-летний мужчина вез через Германию миллион евро наличными

Этот случай является крупнейшей денежной находкой в Нижней Баварии за последние годы.

Приграничные районы Баварии все чаще становятся ареной громких финансовых находок, где правоохранители регулярно изымают незадекларированные капиталы. Во время очередного рейда полицейские обнаружили в автомобиле сумму, исчисляемую в миллион евро, поставив водителя в тупик, пишет издание Spiegel.

За рулем автомобиля находился 45-летний гражданин Венгрии. Он направлялся из Германии в сторону Австрии. По данным следствия, задержанный не смог предоставить никакой правдоподобной информации об источнике происхождения миллионов или цели их транспортировки.

Пачки банкнот были тщательно спрятаны в транспортном средстве, которое остановили для проверки на автомагистрали A3 вблизи Пассау, сообщает СМИ.

По информации правоохранительных органов, уголовно-следственный отдел уже начал расследование по подозрению в отмывании денег. В настоящее время водитель арестован на основании ордера, выданного прокуратурой, а его средства и автомобиль изъяты в качестве вещественных доказательств.

Издание добавляет, что речь идет о сумме в "нижнем семизначном диапазоне", что делает этот случай крупнейшей денежной находкой в Нижней Баварии за последние годы.

