Почему мы постоянно скроллим новости: психологи назвали 11 черт 'зависимых' личностей

Психологи всерьез обеспокоены тем, как бесконечный поток новостей разрушает ментальное здоровье.

Мы живем в такой исторический период, когда имеем постоянный доступ к последним новостям по любой мыслимой теме. Хотя в этом много преимуществ, есть и негативные последствия. Уже несколько лет психологи выражают обеспокоенность тем, что это постоянное воздействие новостей серьезно влияет на психическое здоровье людей, и даже вводят такие термины, как "тревожность заголовков" (headline anxiety).

Тем не менее, некоторые из нас не могут заставить себя перестать следить за новостным циклом. У каждого, кто оказался в такой ситуации, будут свои личные причины, но у таких людей также есть определенные общие характеристики, пишет Your Tango.

Люди, которые не перестают смотреть новости, обладают 11 чертами личности

Будь то любопытство или гипербдительность, люди, которые не могут удержаться от просмотра всех новостей, обычно обладают следующими отличительными чертами личности. У заядлых потребителей новостей есть причины следить за текущими событиями, которые выходят далеко за рамки простого желания знать, что происходит в мире.

Видео дня

1. Они любопытны

Возможно, самая легко узнаваемая черта личности того, кто всегда смотрит новости, – это сильное чувство любопытства. Такие люди смотрят новости не столько из страха, сколько из желания узнать как можно больше. Возможно, у них есть искренний интерес к политике или экологии, который побуждает их к просмотру.

Любопытство действительно заставляет людей думать, что они ищут новости или интересуются ими больше других, даже если это не всегда так. Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, показало, что люди с более высоким уровнем открытости искали новости чаще, хотя эти цифры не всегда подтверждались в реальности. Люди, которые всегда смотрят новости, от природы любознательны. Они хотят знать больше о мире, в котором живут, и считают просмотр новостей одним из лучших способов сделать это.

2. Они немного невротичны

Люди, которые не могут перестать смотреть все новости, обычно склонны к некоторой невротичности. Конечно, не удивительно, что те, кто часто смотрит новости, чувствуют дискомфорт и даже тревогу перед неизвестностью. Страх неопределенности может быть мощным мотиватором, как объяснил клинический психолог доктор Адам Андерсон. Он заявил: "Мы как бы запрограммированы на поиск информации и часто боремся с тревогой, когда чувствуем неуверенность в вещах".

Для некоторых менталитет "с глаз долой – из сердца вон" кажется самым безопасным вариантом, но невротичные люди хотят знать обо всех потенциальных опасностях. Они думают, что смогут легче встретить то, что может произойти, если подготовятся заранее, а подготовиться невозможно, если ничего не знать. Новости могут лишь усиливать их тревогу, но им все равно кажется безопаснее знать факты.

3. Они добросовестны

Тот, кто добросовестен, имеет желание поступать правильно, а значит, обладает чувством ответственности. Просмотр или игнорирование новостей на самом деле не определяет, поступаете ли вы правильно или неправильно, но таким добросовестным людям легко приравнять свое желание быть ответственными к знанию фактов и информированности.

Один из способов, которым человек может подойти к просмотру новостей из чувства добросовестности, – это поиск наиболее надежных источников. Добросовестный человек, очевидно, не будет склоняться к сенсационности.

Психолог Логан Джонс отметил, что сосредоточение внимания на изданиях, известных только репортажами о фактах, может быть "здоровым способом подхода к новостному циклу". Это позволяет человеку сохранять чувство ответственности, одновременно оберегая свое психическое здоровье.

4. Они не хотят чувствовать себя лишними

Страх упущенной выгоды (FOMO) в наши дни стал чем-то вроде шутки, но он по-прежнему коренится в очень реальной концепции. Никто не хочет чувствовать себя "белой вороной", когда все остальные обсуждают определенную новостную тему. Наблюдать за тем, как все ваши коллеги или члены семьи ведут разговор о чем-то, о чем вы даже не знали, может быть крайне неловко.

Просмотр новостей во избежание FOMO может казаться вполне веской причиной. На короткое время обновление информации может на самом деле помочь вам чувствовать себя лучше относительно состояния мира и дать ощущение, что у вас есть какой-то контроль. К сожалению, в долгосрочной перспективе это имеет тенденцию усиливать тревогу, поэтому важно быть избирательным, даже если вам кажется, что вы не можете ничего с собой поделать.

5. Они бдительны

Некоторые люди более бдительны, чем другие, и потребители новостей обычно попадают в эту категорию. Они чувствуют необходимость знать, что происходит в мире, потому что хотят быть в курсе любых потенциальных угроз, которые могут возникнуть. Есть вероятность, что этим людям даже не очень нравится смотреть новости, но они все равно чувствуют, что это их долг.

В бдительности нет ничего плохого, но важно следить за признаками гипербдительности. Это происходит, когда человек застревает в реакции "бей или беги" и чувствует, что потенциальные опасности никогда не отступают. У некоторых людей такой склад личности от природы, но другие могут столкнуться с проблемами психического здоровья, если обнаружат у себя гипербдительность.

6. Они склонны к катастрофическому мышлению

Все время от времени занимаются катастрофизацией, что означает ожидание самого худшего, каким бы невероятным оно ни было. Однако люди со склонностью к такому типу мышления могут чаще обращаться к новостям, чем другие, потому что им нужно знать, насколько вероятно, что это ужасное событие произойдет на самом деле. Они внимательно следят за каждым потенциальным кризисом, чтобы убедиться, что он не зайдет слишком далеко.

Слишком сильная концентрация на плохих вещах и постоянные размышления о них не являются редкостью. Пережив пандемию, мы все знаем, насколько разрушительными могут быть определенные мировые события, и бояться, что это повторится, – это не безумие. Однако это может привести к ухудшению вашего психического здоровья, поэтому важно быть осторожным, если вы идете по этому пути.

7. Они эмпатичны

Причины, по которым люди смотрят новости, не обязательно должны быть мрачными. Иногда они просто не могут отвернуться от страданий других. Будь то потому, что они сами глубоко это чувствуют, или потому, что хотят найти способ помочь нуждающимся.

Сам акт просмотра новостей редко помогает людям на практике, но он может дать человеку ощущение, что он предпочитает не бросать тех, кому больно. Это может привести к тому, что психолог Чарльз Фигли назвал "усталостью от сострадания".

Он определил это как "состояние истощения и дисфункции – биологической, физиологической и эмоциональной – в результате длительного воздействия стресса сострадания". Если вы всегда смотрите новости из чувства эмпатии, очень легко заработать усталость от сострадания и стать по-настоящему эмоционально истощенным всеми плохими вещами, происходящими в мире.

8. Они склонны к контролю

Очевидно, что никто не может на самом деле что-то контролировать, просто смотря новости. На самом деле, это может иметь обратный эффект и заставить вас чувствовать, что вы контролируете ситуацию еще меньше, чем раньше. Но для некоторых сам акт пребывания в курсе текущих событий может дать им крупицу контроля. Они не могут ничего изменить, но, по крайней мере, знают, что происходит.

Конечно, есть вполне реальный шанс, что попытка справиться с тревогой таким образом может создать еще большую тревогу. Возможно, именно поэтому опрос Института изучения журналистики Reuters показал, что избегание новостей довольно значительно и составляет 40% во всем мире.

Главной причиной избегания новостей было названо "негативное влияние на настроение", так что некоторые люди, возможно, просто покончили с беспокойством, которое они вызывают.

9. Они аналитики

Когда вы думаете о ком-то аналитичном, на ум может прийти образ человека, решающего математическое уравнение или проводящего научный эксперимент. Аналитические умы также любят такие предметы, как история и политика, и им нравится видеть, как они неоднократно всплывают и создают закономерности в новостях. Для некоторых людей время, которое они тратят на новости, может быть единственным реальным временем, когда они могут мыслить глубоко и стратегически.

Люди с аналитическим складом ума известны сильными навыками критического мышления, любовью к структуре и уникальным способом обработки информации. Эти люди процветают благодаря вызовам, которые предлагают новости. В то время как одни смотрят новости просто для того, чтобы быть информированными, аналитики понимают, что это также шанс по-настоящему обдумать мировые события и влияние, которое они окажут.

10. Они обладают гражданским сознанием

Идея гражданственности в современном мире может легко показаться пережитком прошлого. Это было то, по чему в детстве нужно было проходить уроки, и у вас, вероятно, был опыт борьбы за награду "Хороший гражданин" в начальной школе. Тем не менее, гражданское сознание по-прежнему важно в любой период мировой истории и в любую эпоху жизни.

Вам не нужно баллотироваться на государственные должности, чтобы быть граждански активным. На самом базовом уровне это может означать стремление быть осведомленным о текущих событиях и совершение таких простых вещей, как голосование и выражение своего мнения. Именно здесь на помощь приходят новости.

Граждански активные люди хотят быть информированными, и это, очевидно, хорошая идея, если вы собираетесь голосовать или высказываться по определенному вопросу, поэтому новости могут быть полезным инструментом.

11. Они хотят чувствовать свою правоту

Это может звучать как более эгоистичная причина постоянно смотреть новости, но она не менее реалистична. Некоторые люди очень избирательны в новостях, которые они потребляют, потому что хотят чувствовать себя правыми.

Это может выглядеть как привязанность к источникам новостей, которые соответствуют вашим личным убеждениям, и нежелание искать те, которые бросают вам вызов. Таким образом, новости подтверждают вашу правоту.

Профессор Ангус Флетчер подтвердил это в своем исследовании. Он отметил, что большинство людей на самом деле склонны быть более открытыми для новых идей, чем мы думаем, но они менее склонны отступать от политических позиций и других "давних разногласий". В конце концов, даже если кто-то готов признать свою ошибку, он все равно будет естественным образом наслаждаться ощущением того, что ему говорят о его правоте, даже если это делает ведущий новостей.

