Ракеты могут уйти в прошлое: США возобновили испытания электромагнитной пушки

США возобновили военную программу по разработке вооружения, которую Пентагон официально приостановил в 2021 году. В частности, на полигоне "Уайт-Сэндс" в штате Нью-Мексико ВМС США испытали электромагнитную пушку. Об этом пишет Defense Romania.

"Особенность электромагнитной пушки заключается в полном отказе от химических пропеллентов, таких как порох. Система использует электрическую энергию для создания мощного магнитного поля и ускорения снаряда вдоль двух параллельных проводящих рельсов, применяя силу Лоренца. Результатом является скорость на выходе из ствола, превышающая 7 Мах", - объяснили в материале.

При такой экстремальной скорости снаряд не нуждается во взрывном заряде. Чистой кинетической энергии, генерируемой в момент удара, достаточно для уничтожения вражеского корабля, баллистической ракеты или самолета на расстоянии, превышающем 100 морских миль.

Отмечается, что причина возобновления этих испытаний, начиная с февраля 2025 года, связана с большими затратами, которые несет современная война в плане использования систем вооружения.

"Традиционные управляемые перехватчики стоят миллионы долларов за единицу и занимают значительное пространство в силосах боевых кораблей. Электромагнитно запущенный снаряд - это металлический инертный элемент, который дешево производить и безопасно хранить - без риска взрыва в зоне хранения", - уверяют в Defense Romania.

Отмечается, что корабль, оснащенный такой системой, может увеличить емкость боекомплекта с нескольких десятков сложных ракет до сотен электромагнитных снарядов.

"Эта способность к длительному ведению огня является абсолютной необходимостью для отражения атак, направленных на перенасыщение цели - тактики, при которой противник одновременно запускает огромное количество дешевых снарядов, чтобы истощить противовоздушную оборону военно-морской группировки", - добавили в публикации.

Поэтому недавние испытания свидетельствуют о том, что армия США нуждается в этой высокоскоростной пусковой установке, ведь она должна идти в ногу с новыми военными технологиями своих соперников.

"Возобновление испытаний в Уайт-Сэндс подтверждает решение, принятое на уровне Министерства обороны: классические альтернативы достигли верхнего предела технической и экономической эффективности, а доминирование США на море в следующие десятилетия зависит от способности использовать системы электромагнитного оружия", - подытожили в издании.

Ранее военный эксперт Иван Тимочко заявил, что война на Ближнем Востоке показала, что роль ракет Tomahawk была переоценена. По его словам, такой конфликт свидетельствует о том, что эти ракеты не могут быть монопольными.

"Даже на сегодняшний день, несмотря на все заявления Трампа о том, что США все "Томагавками" сожгли, разрушили, а с помощью авиации все разбили, американский танкер был подбит, а также были нанесены ракетные удары Ираном", - добавил Тимочко.

Также сообщалось, что ракеты ATACMS нашли для себя "необычную" цель в Иране. В частности, американские военные использовали баллистическую ракету ATACMS "для потопления нескольких кораблей, включая подводную лодку".

Как говорят эксперты, это первый случай, когда в США подтвердили использование именно ATACMS для поражения иранского флота.

Вас также могут заинтересовать новости: