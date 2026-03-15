США отправили USS Tripoli на Ближний Восток: корабль умеет то, что не под силу авианосцам

К трем авианосным группам США присоединяется универсальный десантный корабль USS Tripoli.

Многоцелевой десантный корабль USS Tripoli (LHA-7) типа America покинул базу в японском Сасебо и направляется на Ближний Восток. На борту находится 31-й экспедиционный отряд морской пехоты – около 2500 морских пехотинцев вместе с авиационным и боевым компонентом. По словам американских официальных лиц, переброска этого формирования займет от одной до двух недель.

На практике это означает, что в водах Ближнего Востока появится одно из самых гибких формирований быстрого реагирования в мире, пишет Portal Stoczniowy. На борту корабля находятся, в частности, истребители F-35B, способные к вертикальной посадке, транспортные самолеты MV-22 Osprey, тяжелые вертолеты CH-53K, ударные вертолеты AH-1Z и боевой компонент морской пехоты, способный вести действия как на море, так и на суше.

Решение об отправке подразделения было принято по запросу Центрального командования США (CENTCOM) и утверждено министром обороны. Однако сам факт принятия этого решения демонстрирует нечто гораздо более значимое, чем просто очередную передислокацию кораблей в регионе.

Мощь авианосцев – и ее пределы

В районе Ближнего Востока уже оперируют три американские авианосные ударные группы. В Красном море действует USS Gerald R. Ford, в Аравийском море – USS Abraham Lincoln, а в восточной части Средиземного моря поддержку обеспечивает USS Harry S. Truman. В общей сложности это означает более 200 палубных самолетов, около 20 тысяч моряков и концентрацию военно-морских сил, какой мир не видел со времен войны в Персидском заливе.

Хотя этот потенциал производит огромное впечатление, его возможности на практике довольно четко определены. Авианосцы служат прежде всего для ведения интенсивных авиационных действий с палубы корабля.

Однако разница заключается в том, что они не являются инструментом для всего. Они не расчищают минные поля, не сопровождают танкеры через узкие проливы и не проводят специальные операции в гористой местности. Они также не являются платформой для захвата или охраны объектов на суше.

USS Tripoli – корабль с другой философией действия

Именно здесь проявляется роль USS Tripoli. Суда типа America спроектированы как корабли, способные проводить экспедиционные операции, которые не в состоянии реализовать классические авианосные группы.

Ключевым элементом этой концепции является присутствие морской пехоты. Экспедиционный отряд морской пехоты (Marine Expeditionary Unit) – это на практике самодостаточное боевое формирование, включающее пехоту, разведку, саперов, специалистов по нейтрализации взрывных устройств и собственный авиационный компонент, обеспечивающий быструю переброску сил вглубь суши.

В соответствующей авиационной конфигурации USS Tripoli может функционировать в концепции так называемого "молниеносного авианосца" (Lightning Carrier), позволяющей базировать до 20 самолетов F-35B Lightning II и вести интенсивные полеты с палубы.

На практике это приводит к тому, что в некоторых анализах корабли этого класса называют "легкими авианосцами", хотя формально они остаются многоцелевыми десантными кораблями типа America.

Эти самолеты являются единственными истребителями пятого поколения, способными взлетать с короткой палубы и совершать вертикальную посадку. Им не требуются пусковые катапульты или тормозные тросы, используемые на классических авианосцах.

Фактически это позволяет использовать корабль как платформу для проведения авиационных операций против наземных и морских целей, в том числе против береговых ракетных батарей.

Почему все же отправили морпехов

Хотя авиационный компонент важен, отправка USS Tripoli имеет прежде всего оперативное значение на уровне наземных действий.

Экспедиционный отряд морской пехоты подготовлен к проведению десантных операций, действиям в урбанизированной среде, боям в подземных сооружениях или миссиям по спасению заложников. В последние годы эти подразделения также интенсивно тренировали операции в труднопроходимой местности и быструю переброску сил вертолетами.

На практике это означает способность захватить или взять под охрану ключевые объекты, которые невозможно нейтрализовать одними только авиаударами.

Операции, которые не выполнит авианосец

С оперативной точки зрения появление USS Tripoli обнажает ограничения действий, основанных исключительно на авиации.

Хотя американская авиация способна уничтожать цели на суше и проводить действия по сдерживанию, это не решает нескольких ключевых проблем региона.

Прежде всего, речь идет о безопасности судоходства в Ормузском проливе. Этот узкий транспортный путь шириной всего несколько десятков километров может быть парализован даже небольшим количеством морских мин. В такой ситуации ключевыми становятся способности по сопровождению торговых судов, проведению специальных операций на суше и быстрой переброске сил, способных реагировать в кризисной ситуации.

Стоит отметить, что сама передислокация корабля такого класса многое говорит о подготовке вооруженных сил США. Отправка многоцелевого десантного корабля с многотысячным компонентом морской пехоты не является лишь демонстрацией силы. На практике это означает подготовку к операциям, которые не решат одни лишь авиаудары – от обеспечения судоходства в районе Ормузского пролива до экспедиционных действий, проводимых непосредственно с моря.

