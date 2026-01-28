Россияне будут лезть на Запорожье: военный рассказал, какой город будут пытаться взять

Из Степногорска россияне активизировались в направлении Лукьяновского, а оттуда смогут двигаться в сторону нескольких населенных пунктов.

Маловероятно, что россияне пойдут на Запорожье, поскольку в настоящее время у них нет ресурсов для того, чтобы начать битву за большой урбанизированный город.

Об этом сказал командир 1 ОШП Дмитрий Филатов с позывным "Перун", передает Громадське. "Они будут медленно лезть на Запорожье, но сначала пойдут на Орехов", - считает он.

По его словам, отбивать и дальше Гуляйполе нецелесообразно, поскольку лишь небольшая часть его находится в серой зоне.

Видео дня

"Сейчас противник ввел свежую 127 дивизию, которая усилила наступательные действия. Соответственно, идти на противовес нецелесообразно. Противник несет существенные потери. Мы постепенно выстраиваем боевой порядок и обучаем подразделения ведению общевойскового боя. Соответственно, командир 17 корпуса принимает меры по кадровым изменениям, строительству новых рубежей, перегруппировке внутри своего корпуса", - отмечает Филатов.

"Перун" отметил, что главнокомандующий и Генеральный штаб приняли решение перегруппировать Силы обороны именно на направление Гуляйполя, на фланг от Орехова, а не на Степногорск. "Потому что запад с этого фланга точно более угрожающий, чем запад с того. Мы видим, что там есть водное препятствие (Каховское водохранилище)", - добавил он.

При этом военный отметил, что это участок местности, который не имеет достаточного покрытия почв для стремительного продвижения. "Ну зайдут они в населенные пункты вдоль берега. Какие действия можно провести в таком случае? Два штурмовых полка закроют этот вопрос. Независимо от концентрации, если не будет большого участка инфильтрации, то за полтора-два месяца полностью остановим продвижение", - пояснил "Перун".

В материале говорится, что военные описывают и другой сценарий, где 5 и 58 армии РФ пойдут навстречу друг другу, чтобы взять в кольцо Орехов. Отмечается, что если россияне пойдут на Комышуваху (село посередине дороги между Запорожьем и Ореховым), то обрежут основную логистическую трассу, которая сегодня полностью под контролем Сил обороны.

В свою очередь заместитель командира батальона беспилотных систем Sons of Khors в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде с позывным "Ганс" отметил, что противник будет пытаться сначала захватить Орехов. По его словам, об этом может свидетельствовать его продвижение в направлении трассы Запорожье-Орехов.

"Из Степногорска россияне активизировались в направлении Лукьяновского, откуда могут двигаться на Комышуваху, и в Щербаках, что в 13 км от Орехова. Однако вряд ли это произойдет быстро, ведь от Гуляйполя до Орехова россиянам нужно преодолеть 30 км", - сказал он.

При этом он отметил, что ситуация в Степногирске достаточно сложная, но без резких изменений в пользу противника. "Основная цель россиян там - это не столько быстрый захват, сколько истощение наших сил", - объясняет он.

На вопрос, будут ли FPV-дроны добираться из Степногирска до Запорожья, "Ганс" ответил, что, скорее всего, да, хотя и не очень интенсивно.

Ситуация вокруг Запорожья

Как сообщал УНИАН, утром 28 января Россия обстреляла жилые кварталы города Запорожье из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров отмечает, что это уже не первый такой случай за время войны. А вот наносить удары по городу из ствольной артиллерии враг, как и раньше, пока не в состоянии.

Он, в частности, отметил, что дальность стрельбы "Торнадо-С" составляет более 80 км (на самом деле до 120 км некоторыми снарядами – УНИАН), поэтому обстреливать город этой системой враг мог в течение всего времени полномасштабной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: