Потеря двух городов на Донбассе приведет к краху восточного фронта, - аналитик Sky News

Оба города хорошо укреплены, поэтому захватить их врагу будет сложно.

Российские оккупационные войска сосредоточили свои военные усилия на востоке Донбасса. Враг уже годами пытается захватить города Славянск и Краматорск, которые превратились в города-крепости.

Они играют ключевую роль в защите остальных 20% восточной части Донецкой области, которая остается под контролем Украины. И потеря этих городов приведет к краху восточной линии фронта, считает аналитик Sky News Майкл Кларк.

"Если Славянск и Краматорск падут, то остальные последуют за ними. Славянск является исторически и политически очень важным, потому что украинцы отвоевали его в 2014 году", – подчеркнул он.

Видео дня

Из-за этого Славянск имеет символическое значение для врага. В то же время Краматорск является "центром, узлом, большим городом", говорит Кларк.

По его словам, оба города расположены на "достаточно высокой местности". Кроме того, они хорошо укреплены, поэтому россиянам будет очень сложно их захватить.

Война в Украине: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты готовятся к новому воздушному удару. Соответствующие данные приводит украинская разведка.

Что касается ситуации на фронте, то командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый говорит, что враг пытается взять в кольцо Константиновку Донецкой области. По его словам, на этом направлении враг использует тактику малых групп.

Вас также могут заинтересовать новости: