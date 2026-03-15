Некоторые правительства и компании хотят закупать украинское оружие в обход государства, – Зеленский

По его словам, эту проблему могут решить только системные меры, которые "могут оказаться не очень приятными".

Представители тех или иных правительств или компаний хотят закупать украинское оружие в обход государства. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, говоря о контроле продажи оружия.

"К сожалению, представители тех или иных правительств или компаний хотят в обход государства Украина закупать те или иные средства. Вот что происходит. Из-за ажиотажа. Я считаю, что это точно не улучшит отношения между нашей страной и странами-партнерами, которые так поступают", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что наши компании зарабатывают немалые деньги. "Мы благодарны им за продукцию, но они зарабатывают большие деньги. Они не бедствуют", – сказал Зеленский.

Да, подчеркнул он, либо Украина будет иметь высокий уровень и сбивать все в мире так, как сбивает здесь, либо люди "просто купят какие-то дроны". "Ценность этих компаний упадет. А значит, упадет и наш опыт, который сегодня просто единственный в мире", – подчеркнул президент.

Решение проблемы

По его словам, эту проблему могут решить только системные решения, которые "могут быть не очень приятными". "Но нужно об этом договариваться. Все выиграют, по крайней мере качественные компании точно. Есть серьезные компании, которые это понимают. Они производят наши самые мощные дроны и ракеты", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что это можно решать на уровне Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Ставка – это в любом случае урегулирование, но с ограничениями. Пока что поставлена задача и Умерову, и Федорову, и Генштабу – чтобы всех немного систематизировать", – рассказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что "никакое оружие не было продано Украине просто частным сектором во время этой войны", тогда как "наши хотят".

Украинское оружие для Японии

Как сообщалось, ранее в Kyodo News со ссылкой на источники отметили, что правительство Японии планирует закупить ударные дроны украинского производства, чтобы укрепить свою оборону. Хотя закупить дроны можно и у Израиля, Япония считает, что именно сделка с Украиной будет менее спорной на фоне международной критики действий израильской армии в секторе Газа.

