Семья воина ВСУ нашла его в списках пленных спустя месяц после похорон: что известно

Спустя всего несколько дней после прощания семья увидела видео, которое перевернуло все.

В мае 2025 года во Львовской области похоронили тело человека, которого идентифицировали как военнослужащего Богдана Вовка. Однако впоследствии выяснилось, что он на самом деле жив и до сих пор находится в российском плену.

"По результатам эксгумации и экспертизы подтвердили: на самом деле похоронили другого военного. Семья же Богдана Вовка теперь ждет родного человека из плена", - пишет "Суспільне" со ссылкой на двоюродную сестру Богдана Наталию Голову. Она рассказала, что увидела видео с братом уже спустя несколько дней после похорон. Впоследствии удалось получить официальное подтверждение этому.

Журналисты отмечают, что потом Наталия сразу связалась с "Красным крестом", правоохранителями и Координационным штабом. Спустя месяц после похорон Россия подала его в списки на обмен.

Видео дня

Эксгумация тела и последующая экспертиза

СМИ пишет, что после эксгумации тела неизвестного военнослужащего с места захоронения, у родного брата Богдана Вовка взяли образец ДНК и подтвердили, что был похоронен другой человек.

"Лично для себя в подтверждении ДНК я уже не нуждалась, потому что у меня из Координационного штаба уже были все подтверждения, что Богдан в плену. Я просто хотела, чтобы состоялась эксгумация тела и тело военнослужащего, которое мы похоронили, отправилось в родной дом", – добавляет Наталия.

Это уже не первый случай - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что из плена РФ вернулся боец, который три года считался погибшим и даже был "похоронен". Это касается Назара Далецкого из села Великий Дорошев, он считался погибшим с сентября 2022 года.

Впоследствии эксперты эксгумировали останки человека, который был похоронен вместо вернувшегося из плена бойца.

Вас также могут заинтересовать новости: