'Я не подрывал 'Дружбу': Зеленский сообщил, что его заставляют восстановить нефтепровод'

Возможный срок восстановления работы газопровода "Дружба" – до двух месяцев.

Восстановление нефтепровода "Дружба", по сути, не отличается от снятия санкций с россиян. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, говоря о ситуации с дальнейшей судьбой объекта.

Он отметил, что "Дружба" никак не влияет на мировой нефтяной рынок, ведь "это совершенно не те объемы".

Глава государства отметил, что когда общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тот поднял вопрос о сроках ремонта. Зеленский ответил, что вопрос ремонта – это второстепенный вопрос, а главный – "все вместе решили ли возобновить экспорт российской нефти".

Видео дня

"Я сказал, что мне сложно, потому что лидеры хотят перескочить этот шаг. Это неправильно. Вопрос глобальнее: мы продаем российскую нефть или мы ее не продаем. Потому что меня заставляют возобновить "Дружбу". Чем это отличается от снятия санкций с "русских"?", – подчеркнул Зеленский.

Политическая цена

Он задал вопрос, почему можно в одном случае говорить Соединенным Штатам Америки, что "мы против снятия санкций, а с другой стороны, заставлять Украину возобновить поставки нефти через "Дружбу" еще и по политической цене, которой оплачивается антиевропейская политика".

"Это также своеобразное снятие санкций. И нужно быть честными: есть объем нефти, объем энергоресурсов в мире, Ормузский пролив фактически перекрыт – там 18–20 % мирового объема сейчас заблокировано. Возникает вопрос: заблокировано ли все или заблокировано не для всех? Есть ли энергетический кризис в Европе, или это эмоциональный дефицит? И решит ли Европа этот вопрос? Тогда вопрос европейского континента обеспечен. Какой объем из того, что идет через "Дружбу", в доле общего? И как эта российская нефть влияет на европейскую безопасность?", – прокомментировал Зеленский.

Шантаж

Да, подчеркнул глава государства, "если мы решили возобновить поставки российской нефти, то я хочу, чтобы они знали, что я против этого". "И не надо меня обвинять, что я блокирую. Я не блокирую. Я откровенно говорю: я против этого. Но если мне ставят условия, что Украина не получит оружия, то тогда, извините, я бессилен в этом вопросе. Я сказал нашим друзьям из Европы, что это называется шантажом", – подчеркнул президент.

Опровергая любые обвинения и опираясь на имеющиеся доказательства, он решительно подчеркнул:

"Я не взрывал "Дружбу". Это факт. И с этим никто не может спорить. "Дружбу" взорвали воздушные цели, которые прилетели из Российской Федерации. И не один раз. Есть же фиксация всех процессов".

Да, заметил он, если "Дружба" является частью переговорного процесса по финансовому обеспечению и членству Украины в Европейском Союзе, то "нужно переходить к трубе как ко второму пункту".

Ремонт нефтепровода

"Первый пункт – Украину не блокируют и дальше говорят условия. А получилось так, что перескочили и говорят: когда вы отремонтируете? Сначала сами примите решение, что вы хотите покупать российскую нефть. И тогда у вас будет совместное решение с Америкой на сегодняшний день. Не только с Америкой, а со многими странами, которые не очень соблюдают нефтяные санкции против России, а это Китай, Бразилия, Индия. Это просто мое отношение к этому. Если это шантаж и такое условие, то что я могу сделать? Я не могу без оружия оставить армию", – сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что "на всякий случай мы назвали возможную дату технического восстановления "Дружбы": до двух месяцев". "Но я хочу, чтобы все понимали, что дата – это второй пункт. Первый пункт: имеем ли мы в Европе право покупать и транзитировать российскую нефть?", – подчеркнул он.

Ситуация вокруг "Дружбы"

Как сообщал УНИАН, на протяжении нескольких недель Венгрия отказывается одобрять кредит Евросоюза для Украины на 90 миллиардов долларов из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", который транспортирует нефть из России в Центральную Европу, но не работает с начала января. Украина заявила, что трубопровод получил повреждения в результате российского удара и его трудно восстановить, тогда как Будапешт обвиняет Украину в умышленном затягивании ремонтных работ и создании энергетического кризиса в Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан без согласия Киева отправил в Украину венгерскую правительственную делегацию, чтобы проверить состояние "Дружбы", поврежденной россиянами. Во время видеозвонка Орбан призвал делегацию быть вежливой с украинской стороной и показать, что венгры пытались решить проблему, а украинцы не пошли на встречу.

В то же время Европейская комиссия предложила направить миссию для осмотра трубопровода "Дружба" в попытке урегулировать острый спор между Киевом и Будапештом и разблокировать финансовую помощь для Украины.

