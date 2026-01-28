Россия готовится к новому воздушному удару по Украине, - Зеленский

Разведка подтверждает данные о подготовке России к нанесению нового удара.

Президент Владимир Зеленский обратился ко всем международным партнерам – США и странам Европы, чтобы они понимали, как российские захватнические действия дискредитируют все дипломатические переговоры.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, обнародованном в соцсети. Зеленский рассказал о разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Эммануэль отметил существующие вызовы. Мы говорили о помощи Украине, в которой мы сейчас нуждаемся больше всего. Рассчитываем на поддержку Европы", - отметил Зеленский.

В то же время, как сообщил президент Украины, важно, чтобы лидеры и государства не молчали о том, что происходит. "Не молчали о том, что россияне все равно пытаются причинить украинцам как можно больше боли, несмотря ни на какую дипломатию", - подчеркнул Зеленский.

"Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию об этом. Нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, все партнеры понимали, как дискредитирует дипломатические разговоры каждый из российских ударов", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства сделал особый акцент на текущих дипломатических усилиях.

"Когда есть столько дипломатических усилий, чтобы завершить эту войну, когда и американцы говорят с россиянами, и европейцы пытаются, нужно, чтобы вся дипломатия имела реальный вес для людей - реальное значение в ситуации сейчас. Когда российские удары продолжаются, когда штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат. Нужно думать всем, кто действительно хочет мира, как обеспечить, чтобы россияне готовились не к новым массированным атакам, а к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, у мира есть сила, чтобы это обеспечить:

"Нужно только использовать эту силу ради мира".

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 января оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными беспилотниками.

24 января стало известно, что в этом году Россия уже наносила удары по Украине ракетами, произведенными в 2026 году. Были новые и экспериментальные образцы. В частности, в ночь на 24 января во время массированной атаки по Киеву россияне применили нетипичные для последних месяцев ракеты Х-22, запущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Всего было выпущено 12 таких ракет.

