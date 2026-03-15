Зеленский - народным депутатам: если не служишь в Раде, то служи на фронте

По мнению президента, новая коалиция в парламенте не нужна.

Народным депутатам Украины придется либо "служить" в Верховной Раде, либо идти на фронт. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, отметив, что с первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, которые хотели сложить мандат.

"Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение, и нужно защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо я готов обсудить с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте", – подчеркнул он.

Третий вариант, добавил Зеленский, – каким-то образом изменить законодательство и провести выборы.

Видео дня

"Но я считаю, что выборы невозможны во время войны, и соответствующие юридические сложности тоже есть", – сказал глава государства.

Как сейчас работает парламент

Говоря о текущей работе ВР, он отметил, что "может быть много разных причин, много личных оценок", но "ситуацию нужно исправлять".

Зеленский также подчеркнул, что оппозиционеры в Раде не добавляют своих голосов за те или иные важные законопроекты. И даже по законам, которые не являются "острыми", с оппозиционными силами всегда приходится договариваться и долго убеждать их, чтобы демонстрировать единство.

"Но, кроме слов, нужно демонстрировать ее в действиях. Поэтому здесь нужно собраться. Я буду говорить с руководителем монобольшинства. Надо собраться с силами и принять для себя решение. Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т.д., или меняем закон и разрешаем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", – сказал президент.

Новая коалиция

Говоря о призывах к созданию новой коалиции в Верховной Раде, он высказал мнение, что это не будет полезно и необходимо.

"Часто это звучит как лозунг – "коалиция национального единства", но что это на самом деле должно быть? Коалиция национального единства – это когда голосуются и внедряются необходимые законы или реформы, направленные на национальное единство, а не на достижение во время войны каких-то своих очень узких политических целей", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что если бы существовала политическая конструкция "коалиция национального единства", то никто не стал бы вдруг работать по-другому.

"Будут работать месяц, а потом все снова поссорятся между собой. Это же неотъемлемая черта парламентариев. Пусть соберутся, немного придут в себя и начнут работать", – сказал глава государства.

Вопросы обороны и финансов не должны долго обсуждаться

Президент также отметил, что можно спорить о тех или иных новых проектах кодексов или о некоторых внутренних вопросах. Но вопросы обороны и финансов для Украины не должны обсуждаться долго.

"Зачем в тот или иной закон, будь то от ЕС или от МВФ, тысяча поправок? Для кого эти поправки? Почему эта одна партия "Слуга народа" должна сидеть и вычеркивать эти поправки? Парламентский кризис? Знаете, кризис у людей в голове. Я не об обществе говорю сейчас, а о части так называемых "государственников". Кризис всегда тогда, когда ты именно его ищешь и точно его не решаешь", – сказал Зеленский.

Депутаты устали

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат из группы "Восстановление Украины" Александр Юрченко отметил, что десятки нардепов из партии "Слуга народа" написали заявления об увольнении. Речь идет, по его данным, о 50-60 человек.

По словам Юрченко, причинами, вероятно, являются длительный срок полномочий парламента, усталость и низкая зарплата в 50 тысяч гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: