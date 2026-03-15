Маникюр весны-2026: этот один 'сияющий' тренд уже покоряет соцсети (фото)

Весной 2026 года в центре внимания оказался новый тренд маникюра - lip gloss nails. Этот маникюр напоминает эффект блеска для губ: полупрозрачный розовый оттенок, ультрагладкое покрытие и яркий глянцевый финиш. Ногти выглядят свежо, ухоженно и естественно сияют на свету.

Как пишет журнал Real Simple, новая волна популярности тренда началась после того, как похожий маникюр показала Селена Гомес. Её нежно-розовые ногти с зеркальным блеском быстро привлекли внимание в соцсетях и стали вдохновением для весеннего маникюра. Оттенок оказался ярче классического балетного розового и выразительнее популярного молочного маникюра.

Маникюр lip gloss nails - это покрытие с полупрозрачным розовым оттенком и максимально глянцевым финишем. Визуально он напоминает слой блеска для губ на ногтях: поверхность выглядит гладкой, сияющей и слегка "влажной".

Видео дня

Тренд сочетает сразу несколько популярных эффектов:

блеск "мыльных" ногтей (soap nails);

лёгкую прозрачность jelly-маникюра;

натуральный розовый оттенок, близкий к цвету румян.

Благодаря этому ногти выглядят естественно, но при этом заметно более ухоженными и сияющими.

Маникюр весна 2026: почему lip gloss nails стал тренд

Главная причина популярности этого маникюра – мода на натуральные, аккуратные и светящиеся покрытия. После долгого периода яркого нейл-арта многие снова выбирают более спокойные оттенки.

Lip gloss nails идеально вписываются в этот тренд. Полупрозрачный розовый цвет делает ногти визуально здоровыми и аккуратными, а глянцевый финиш добавляет образу свежести. Кроме того, такой маникюр легко сочетать с любым стилем одежды – от повседневного до вечернего.

Как сделать маникюр lip gloss nails

Чтобы повторить этот тренд, важно соблюдать несколько ключевых деталей:

Форма ногтей: мягкий овал или миндаль.

Длина: короткая или средняя.

Цвет: полупрозрачный розовый или оттенок мягкого румянца.

Финиш: максимально глянцевый топ с эффектом стеклянного блеска.

Именно так создавал маникюр для Селены Гомес известный мастер Том Бачик. Он придал ногтям мягкую овальную форму и использовал нежный розовый оттенок из своей новой линии, который сам описывает как "идеальный оттенок румян".

Кстати, похожий глянцевый нюдовый эффект он создавал ещё несколько лет назад для Джей Ло, однако именно сейчас этот стиль стал по-настоящему массовым трендом.

Маникюр весна 2026: с чем сочетать lip gloss nails

Такой маникюр универсален и легко вписывается в любой образ. Его можно дополнить:

глянцевым розовым педикюром;

минималистичными украшениями;

весенними образами в пастельных оттенках.

Lip gloss nails уже называют одним из самых модных вариантов маникюра 2026 года. Полупрозрачный розовый цвет с зеркальным блеском делает ногти визуально более здоровыми и аккуратными - даже если их естественное состояние далеко от идеального. Именно поэтому этот маникюр быстро стал одним из главных бьюти-трендов наступающей весны.

