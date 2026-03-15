Китай массово сажал деревья, чтобы остановить пустыню Гоби, но возникла новая большая проблема

Китай десятки лет массово высаживал деревья, чтобы сдержать распространение пустыни Гоби, но в итоге это привело к другой серьезной проблеме: вода начала исчезать из почвы и водоносных горизонтов.

Как пишет Ecoticias, китайская защитная лесополоса "Три Севера", часто называемая Великой Зелёной стеной Китая, была спроектирована для предотвращения пыльных бурь и защиты сельскохозяйственных угодий. С конца 1970-х годов в Китае появилось более ста тысяч квадратных миль новых лесов, а национальный лесной покров вырос с примерно 10% в 1949 году до примерно четверти сегодня. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Earth’s Future, показало, что всё это озеленение незаметно изменило круговорот воды в стране.

Увеличение растительности усилило испарение и транспирацию растений, что, в свою очередь, сократило доступность воды на 74% территории Китая. В то же время, на Тибетском плато теперь выпадает больше влаги. Другими словами, вода не исчезла. Она просто переместилась, но подальше от фермеров и городов, которые и так считали каждую каплю.

Деревья, которые пьют воду, как насосы

Команда Earth’s Future отслеживала изменения земельного покрова по всему Китаю в период с 2001 по 2020 год. Их модель показывает, что восстановление земель увеличило испарение примерно на 1,7 миллиметра в год и количество осадков примерно на 1,2 миллиметра в год, однако общая доступность воды все равно снизилась.

Деревья с глубокими корнями, вытягивая воду из почвы и высвобождая ее в воздух, действуют подобно гигантским насосам. Этот процесс охлаждает поверхность, но также переносит влагу по ветру, где она может выпадать в виде дождя далеко от места, где она изначально хранилась.

Когда лес создаётся для скорости

Во многих зонах проект опирался на быстрорастущие, водоёмкие виды, такие как тополя, высаженные густыми рядами, которые больше напоминают монокультурные плантации, чем естественные леса. Исследования этих тополевых поясов показывают, что они могут сильно изменять влажность почвы и требуют тщательного управления, чтобы избежать долговременного высыхания.

Критики в Китае теперь предупреждают, что использование сухих лугов для высадки деревьев может ослабить экосистемы, а не восстановить их. Когда в больших количествах высаживаются виды, нуждающиеся в обильном поливе, они могут конкурировать с сельскохозяйственными культурами и городами за одни и те же ограниченные запасы грунтовых вод.

