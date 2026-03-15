Японские долгожители едят этот продукт каждый день, но в мире о нем мало кто знает

В прошлом сливы умэбоси были частью рациона самураев.

В Японии этот продукт является кулинарной классикой и частью диеты, ассоциирующейся с долголетием, однако в мире о нем мало кто знает. Речь идет о маринованных сливах умэбоси, которые популярны среди жителей Окинавы, одной из самых известных "голубых зон" мира, пишет zielona.interia.pl

Умэбоси – это традиционный японский деликатес, относящийся к категории цукемоно, или маринованных пищевых приправ. Маринованные сливы умебоси изготавливаются из плодов дерева Prunus mume, часто называемого "японской сливой", хотя с ботанической точки зрения они более близки к абрикосу.

Процесс приготовления включает сбор незрелых ягод умебоси, их засолку и ферментацию, а затем сушку на солнце. В результате получаются небольшие, морщинистые плоды с интенсивным кисло-соленым вкусом, которые являются популярным дополнением к завтракам, обедам, рису и закускам в Японии.

Польза умэбоси

Научные исследования и традиционные японские знания указывают на то, что умебоси способствует здоровью и может способствовать долголетию. К их преимуществам относятся:

богатство полифенолами и лимонной кислотой,

поддержка пищеварительной системы и печени,

способствуют пищеварению и детоксикации,

снижают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний,

улучшают усвоение кальция и кислотно-щелочной баланс.

Благодаря высокой кислотности умебоси помогают нормализовать pH организма, поддерживая работу выделительной и пищеварительной систем. Некоторые исследования также предполагают наличие в них противоаллергических и антибактериальных свойств.

Как японцы едят умэбоси

Умебоси имеют давнюю традицию в Японии. В прошлом они были частью рациона самураев, помогая поддерживать энергию во время экспедиций, защищая от пищевых отравлений и снимая усталость и тошноту. Сегодня они остаются частью здорового японского рациона, особенно в регионе Окинава – одном из самых известных в мире мест, способствующих долголетию.

Чаще всего они подаются в качестве гарнира к рису или как ингредиент в рисовых шариках онигири, но у них также много других применений:

в качестве намазки для овощей и соусов,

в качестве добавки к салатам и заправкам,

в качестве ингредиента в настоях и чаях,

в качестве специи и приправы в приготовленных блюдах.

В Японии популярно классическое сочетание белого риса с красной сливой умэбоси в центре – символически напоминающее флаг страны.

Ранее итальянские долгожители рассказали, какой кофе предпочитают пить.

