'Обычные воины, которых измотала жизнь': комбриг 'К-2' рассказал о бывших СЗЧшниках

Военные, вернувшиеся на фронт после самовольного оставления части (СЗЧ), хоть и имеют определенные минусы, но у них есть и неоспоримый плюс – наличие как жизненного, так и боевого опыта. Об этом рассказал в интервью "Суспильному" Кирилл Верес – командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ, Герой Украины.

Как отмечает Верес, эти люди "ценят все чуть лучше", и их не нужно учить.

"Да, у них есть много минусов, в основном эти люди не на таком драйве. Они уже 10 лет воюют – они, знаете, просто медленно едут. Но едут стабильно. Конечно, молодой, который пришел только после контракта – он намного быстрее, энергичнее, у него запал лучше. Но этих людей нужно учить полгода. Я не могу выпустить [молодого] через месяц на поле боя. Даже если он захочет", – объясняет он.

Верес добавляет, что в основном военнослужащие после срочной службы в его бригаде имеют определенный боевой опыт – год, два, три. При этом "тех, кто неделю пробыл на службе и потом сбежал", – довольно мало, отмечает он:

"В основном это нормальные воины, которых жизнь не пощадила, и они уже довольно много провоевали. В основном в пехотных подразделениях или в подразделениях обеспечения – но они хотели воевать, а их не отпускали".

Верес также добавил, что те, кто совершил СЗЧ, быстрее "входят в бой".

"Бывший дезертир – это воин на позициях через два с половиной месяца. Если он с опытом – через полтора", – добавляет комбриг.

Как рассказывал член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Руслан Горбенко, в Верховной Раде рассматриваются предложения арестовывать имущество военнообязанных, которые находятся в розыске в ТЦК.

Также заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса отмечал, что самовольное оставление части в основном связано с попыткой избежать мобилизации, а не для перевода в другую часть, хотя каждый случай – индивидуален.

