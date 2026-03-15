Из-за ожогов не узнали даже родные: оккупант рассказал, как его вылечили в плену ВСУ

По словам захватчика, его отправили не на боевое задание, а на самоубийство.

Российский военный Артем Мубаракшин попал в плен с обгоревшим лицом. Его внешность изменилась настолько, что для опознания родным пришлось показать татуировку. В украинском плену ожоги вылечили, оккупант попал на обмен и вернулся в Россию. Об этом говорится в проекте "Хочу найти".

Мубаракшин был водителем в армии РФ и рассказал, что командование отправило его в город Ямполь с провизией, подчеркнув, что там нет украинских военных.

"Меня послали не на боевое задание, а на самоубийство", - отметил мужчина.

Захватчик добавил, что группу оставили без прикрытия и поддержки, а во время обстрела здание, где они прятались, загорелось.

"Из моей группы выжили только двое - я и еще один парень. Мы едва выбрались из горящего дома", - сказал он.

Из-за этого Мубаракшин получил тяжелые ранения. Он рассказал, что лицо было почти полностью обожжено. После этого он пытался выбраться через лесополосы и болота, но попал в украинский плен, где ему оказали медицинскую помощь.

"Меня никто не бил, меня здесь никто не мучил. Все это полная чепуха, которую рассказывают у нас по телевидению", - заверил оккупант.

Мужчина сказал, что украинские медики лечили его после ранения.

"Меня лечат, меня кормят, я сыт, одет и в тепле", - подчеркнул захватчик.

По его словам, он около двух недель находился в больнице, где ему постоянно делали перевязки и давали необходимые лекарства. На обмен он поехал с целым лицом, на котором после тяжелых ожогов не было шрамов.

"Те, кто собирается идти на войну, пусть хорошо подумают, готовы ли они к этому и готовы ли умереть", - отметил Мубаракшин.

Российские пленные - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в РФ похоронили российского оккупанта, который на самом деле находится в украинском плену. Оказалось, что российский военный попал в плен еще в 2024 году, однако его семья получила уведомление о гибели мужа и 14 июля 2025 года его похоронили.

Отмечается, что похороны проходили в закрытом гробу, поэтому родственники не смогли опознать тело погибшего.

Также сообщалось, что российский боец присоединился к украинской армии после пребывания в плену. После двух месяцев в плену военный присоединился к РДК и начал воевать за Украину.

"Я не хочу участвовать в этом вместе с ними… Я для себя принял решение - лучше буду защищать", - подчеркнул он.

