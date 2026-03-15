'Станете одной из…': певицу FIЇNKA разнесли в сети за неожиданную смену образа (видео)

Исполнительницу пристыдили за внешний вид.

Известная украинская певица FIЇNKA (настоящее имя - Ирина Выхованец) нарвалась на жесткую критику в сети, показавшись в непривычном для себя образе. Некоторые пользователи посчитали его чересчур откровенным для исполнительницы.

В своем Instagram певица опубликовала ролик с исполнением фрагмента своей новой песни в том самом образе.

"Карпатські квіти". Премьера ну очень скоро", - подписала видео исполнительница.

В stories артистка показала кадры с фотосессии в этом же наряде и пообещала вскоре поделиться снимками.

Многие пользователи похвалили FIЇNKA за красоту и талант, однако некоторые сравнили певицу с девушкой легкого поведения и пристыдили за внешний вид, который, по их мнению, особенно не вписывается в гуцульский колорит ее музыкального стиля:

"Конечно, каждый может выглядеть, как ему хочется, в том кайф свободы, но не теряйте того, за что вас полюбили люди, иначе станете просто одной из".

"Сама я - гуцулка, и я бы себе такого не позволила. Точнее не я, а моя гуцульская душа".

Сама же певица отвечала на критические комментарии резко и с позицией, что это личное мнение, на которое у все есть право.

Среди тех, кто публично заступился за певицу был ее коллега Melovin, который выступил за то, чтобы не оглядываться на мнение других:

"Иначе с подходом "кто что думает" и жизнь не поживешь. FIЇNKA, зажигай! Люблю тебя!".

