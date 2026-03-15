Весенняя наступательная кампания у россиян уже провалилась, - Зеленский

У них нет крупномасштабной операции, но на различных участках фронта враг все равно пытается действовать, применяя тактику проникновения и постоянные штурмы.

Весенняя наступательная кампания российских оккупантов уже провалилась. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, говоря о планах России на весенне-летнюю кампанию.

"Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже в полном объеме", - отметил он.

Глава государства добавил, что весенняя кампания у россиян "утонула в этой весне, они не смогли наступать".

"Они предпринимают наступательные действия, но все они одинаковы - попытки инфильтрации и тому подобное. Техникой пробиться никуда они не могут - технику сжигаем. Поэтому какой-то масштабной операции у них нет, хотя на разных участках фронта с помощью тактики проникновения, постоянных штурмов они все равно пытаются действовать. Наши воины их уничтожают", - подчеркнул Зеленский.

У россиян нет мыслей об остановке войны

Он высказал мнение, что "успешным был Купянск в 2025 году".

"И была очень успешной в этом году история с югом нашего государства. Мы увидели, как они начали перебрасывать войска с Донецкого направления сюда, потому что боялись, что пойдут дальше этих 430 километров. Они точно хотят. Мы видели цели. Мне показывала разведка такие карты, где зачеркнуто красным, что они хотят на 2026-2027 годы", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что это свидетельствует о том, что у россиян точно нет мыслей об остановке войны.

"Почему мы так реагируем на слова того или иного лидера, что Путин хочет завершить войну? Он не хочет. Иначе у него карты должны быть другие. Деньги должны идти на увеличение финансирования инфраструктуры, а не на увеличение производства ракет", - сказал Зеленский.

Меньше ракет и больше дронов

Президент отметил, что увидел сейчас новые документы, где речь идет об уменьшении количества ракет и увеличении количества дронов.

"Они идут на террор дронов. Они поняли, что это работает лучше. Ракету может сбить ПВО, а с дронами история другая: 500 запустил - 470–480 сбили, а остальные долетели. Они увеличивают количество дронов: FPV, оптоволокно, дальнобойные дроны, "Шахеды". Это то, что мы видим. Их заказ - 7 миллионов FPV. У нас также 7 миллионов в планах", - добавил глава государства.

Ситуация на направлениях

Зеленский также подчеркнул, что мы видим, что оккупанты будут пытаться что-то делать на "Запорожском направлении, Покровском, Гуляйпольском и Южном".

"Все это будет оставаться. Они после Купянска уйдут - и будут снова хотеть в Купянск. Абсолютно понятные вещи. То, что происходит в Сумской и Черниговской областях, - это просто какие-то демонстрации, там пока нет сил. Они оттуда перебросили всех на Донбасс, а затем с Донбасса на Гуляйполе, на юг", - сказал он.

Президент также добавил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил, что "они сейчас формируют 110 тысяч".

"У них каждый год план - 400 тысяч. Наш план - чтобы как минимум 400 тысяч у них было уничтожено за год. Если так будет, то им придется принимать другие решения", - подчеркнул Зеленский.

Силы обороны Украины оттесняют врага

Как сообщалось, ранее Александр Комаренко, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба, заявил, что Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на юге, и им уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Также 11 марта в DeepState раскрыли, сколько территорий освобождено в Днепропетровской и Запорожской областях. По словам аналитиков, Силы обороны зачистили определенные территории на границе Днепропетровской и Запорожской областей, речь идет о примерно 80 квадратных километрах.

