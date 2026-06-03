Россия демонстрирует признаки слабости в Украине, поэтому наносит более сильные удары, – NYT

Российское наступление полностью захлебнулось, дошло до того, что в бой отправляют группы всего по одному-два человека.

Демонстрация силы, которую Россия обрушила на Украину рано утром во вторник, 2 июня, с помощью сотен беспилотников и ракет, не может скрыть нарастающие признаки слабости Москвы в четырехлетней войне. Продвижение России на линии фронта в Украине практически остановилось.

В итоге Россия усилила принудительную мобилизацию на оккупированной территории Украины, поскольку ее внутренние усилия по набору контрактников не принесли результатов. Внутреннее недовольство растет. Европа предоставляет Украине новую поддержку. А мирные переговоры при посредничестве Соединенных Штатов практически прекратились. Все это в совокупности указывает на потерю импульса со стороны России, пишет The New York Times.

"Позиция Украины сейчас гораздо, гораздо более грозная, чем всего год назад", – заявил в интервью Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены. Другие аналитики отмечают, что, по их мнению, недавнее усиление ударов со стороны России является попыткой вернуть преимущество на потенциальных мирных переговорах и снова привлечь внимание администрации Трампа, которая стала больше сосредоточена на войне в Иране, чем на войне в Украине.

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Тем не менее, успехи Украины на поле боя переломили ход войны, заявил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, исследовательской организации в Лондоне.

Удары будут продолжаться, но Россия начинает "теряться"

Хотя авиаудары России могут продолжаться "в течение длительного периода", подчеркнул Уотлинг, ее боевая эффективность снижается. Это привело к "растущему оптимизму в отношении того, что Украина может принудить Россию к прекращению огня".

Это резкий поворот по сравнению с прошлым летом, когда кремлевский диктатор Владимир Путин был настолько уверен в победе, что полетел на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как завершить войну. В эти дни именно президент Украины Владимир Зеленский настаивает на быстром прекращении боевых действий.

В Москве же все еще заявляют, что война может закончиться, как только Украина выведет войска из Донбасса.

Гади подчеркнул, что Россия вряд ли установит полный контроль над Донбассом до конца 2026 года, как она стремилась сделать перед возвращением к переговорам о прекращении огня. Но, по его словам, шквал авиаударов, подобных тем, что были во вторник, показывает, что воздушную мощь России нельзя сбрасывать со счетов, и "Украина, безусловно, увидит больше таких атак".

Украина тем временем удерживает линию обороны на земле

Аналитики украинского OSINT-проекта DeepState UA сообщили, что российские военные, судя по всему, потеряли в мае больше территории, чем захватили. Это их первый месяц с такими потерями со времен контрнаступления Украины 2023 года.

И это несмотря на 37,5-процентное увеличение количества российских атак. Аналитики подчеркнули, что российские силы на поле боя, скорее всего, деградировали до такой степени, что порой для проведения атак оставалось всего один или два солдата.

"Война входит в новую фазу, и для украинского государства важно не упустить инициативу", – подытожили аналитики DeepState.

Позиция Украины на поле боя продолжает подкрепляться новой военной помощью из Европы, включая пакеты вооружений от Финляндии и 16 истребителей Gripen от Швеции.

Недавние оценки западных официальных лиц указывают на то, что Россия несет ошеломляющие потери на поле боя. Недавно глава британской разведки Энн Кист-Батлер заявила, что почти 500 000 российских солдат были убиты с момента начала войны в феврале 2022 года.

"В то время как мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины, Путин на поле боя движется назад", – добавила она. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявлял, что Россия теряет от 15 000 до 20 000 солдат каждый месяц. "Не ранеными – убитыми", – отметил он.

Способность России затягивать войну в Украине не стоит недооценивать

"Чего я не вижу в европейской политике, так это понимания того, что вместо признания поражения Москва на самом деле может выбрать эскалацию, – объяснил Николай Соков, бывший российский и советский дипломат. – Вот это меня бы беспокоило".

Россия в последнее время могла чувствовать себя "немного оптимистично", поскольку доходы от высокой стоимости нефти, вызванной закрытием Ормузского пролива, дали Кремлю экономическую спасительную соломинку для продолжения поддержки военных усилий.

Несмотря на это, "украинцы чувствуют себя все более уверенно в отношении своей позиции на поле боя", подчеркнул Рубио.

Война в Украине - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что депутат Госдумы заявил о техническом превосходстве ВСУ, а затем оправдался за свой пост. Он заявил, что его Telegram-канал якобы был "украден" и "тексты оттуда распространяют враги".

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин верит в победу РФ и имеет ложное представление о ситуации на фронте. Поэтому он отказывается сокращать оборонные расходы.

В то же время подчеркивается, что сокращение военных расходов могло бы создать риски для российских подразделений на фронте, особенно на фоне украинских ударов средней дальности и контратак.

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