Май стал месяцем крупнейших неудач для наступлений врага с осени 2023 года', – DeepState

В прошлом месяце силы обороны благодаря наступлению освободили больше территории, чем удалось оккупировать противнику.

В мае впервые с осени 2023 года прирост оккупированных территорий для российских захватчиков стал отрицательным. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram.

В частности, российские захватчики полностью провалили прошлый месяц, поскольку у них фиксируется "худший прирост оккупированной территории начиная с октября 2023 года, когда враг начал стратегическую наступательную операцию на большинстве участков фронта".

"За май противник оккупировал всего 14 кв. км украинской территории. Хотя стоит понимать, что в целях безопасности мы показываем продвижение Сил обороны Украины с задержкой, поэтому без конкретики, но готовы заявить, что это первый месяц за последние годы после "Контрнаступления 2023", когда прирост оккупированной территории для оккупантов стал отрицательным", – отмечается в сообщении.

При этом, как пишут аналитики, война вступает в новый этап и для украинского государства важно не упустить инициативу.

Также отмечается фактор хороших кадровых изменений в Украине, и в частности, речь идет о новом министре обороны Михаиле Федорове, новом командующем ОВ "Восток" Викторе Николюке, и о очень многих толковых комкорах и комбригах, которые вступают в должности.

"Интересным фактом является прирост штурмовых действий – на 37,5%. У нас рекорд – более 7000 атак. Но большого результата нет, потому что российская армия продолжает деградировать на тактическом уровне. Нам постоянно предоставляют видео, где оккупанты проводят в лучшем случае штурмовые действия парами, а очень часто 1 россиянин штурмует в одиночку. Но пока он дойдет, по нему прилетит все", – говорится в сообщении.

Кроме того, тенденция с инфильтрациями вражеских сил сохраняется, но существенно возросла реакция Сил обороны на проникновение противника. Оккупантам все сложнее осуществить "флаговтик или накопиться".

"К сожалению, проблемной остается ситуация в Константиновке и перспективы для города далеко не самые лучшие", – пишут аналитики.

Освобождение территорий

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Силы обороны освободили 590 километров территории.

В мае Силы обороны Украиныосвободили территорию вблизи Новоселовки. Кроме того, Силы обороны проводят зачистки от российских оккупантов вблизи Воронного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая. В целом речь идет об освобождении не менее 46 кв. км территории.

