Игнат ответил, действительно ли ночная баллистическая атака РФ на Киев была самая массированная

За последние 35 суток столица Украины уже пережила четыре массированные атаки.

Российская атака на Киев, произошедшая ночью 19 июля, стала одной из крупнейших с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории. Однако она не стала самой массированной. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook.

По его словам, в предыдущих трех атаках – 15 июня, 2 июля и 6 июля – Россия применила фактически такое же количество баллистических ракет, а кроме того, еще немало крылатых ракет и беспилотников.

"За последние 35 суток столица Украины уже пережила три массированные атаки (сейчас четвертая) с применением фактически такого же количества "баллистики" и, кроме того, десятков крылатых ракет различных типов и большого количества БПЛА: 15 июня, 2 июля и 6 июля", – отметил Игнат.

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Как сообщали Воздушные силы, 15 июня, когда основным направлением удара также был Киев, РФ применила 70 ракет и 611 дронов. 2 июля враг выпустил 74 ракеты и 496 БПЛА, 6 июля – 68 ракет и 351 БПЛА.

Удар по Украине 19 июля

Как сообщал ранее УНИАН, россияне ночью нанесли удар по Украине 41 ракетой и 126 ударными БПЛА. В частности, враг применил 10 противокорабельных ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 3 противокорабельные "Ониксы", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Противовоздушная оборона сбила/подавила 126 целей: 18 ракет (17 "Искандеров-М/Цирконов/С-400", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69) и 108 вражеских БПЛА различных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. По его словам, враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых было направлено на столицу, а также 120 ударных дронов.

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