20 июля в Киеве будет очень тепло, но погоду испортят гроза и ветер

Температура в столице поднимется до +27°.

Начало новой рабочей недели в Киеве, 20 июля, будет по-летнему теплым, но не обойдется без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня воздух в столице прогреется до +27°. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет 7-12 м/с, во время грозы возможны более сильные порывы. Атмосферное давление пониженное, 744-746 мм ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз на 20 июля

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +16°, днем +23°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +17°, днем +24°, дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +18°, днем +24°, дождь.

В Тернополе 20 июля ночью +17°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +17°, днем +23°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +17°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +25°, ясно.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +18°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +19°...+26°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в понедельник ночью +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+23°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах сегодня ночью +20°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +16°...+29°.

В Одессе 20 июля - переменная облачность, температура ночью +24°, днем +26°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +29°, ясно.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +29°, ясно.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +15°...+29°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +14°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +31°.

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